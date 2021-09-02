Хоч початок першого місяця осені може стати складним часом для трьох знаків зодіаку, 2 вересня очікується досить спокійним днем, без будь-яких серйозних потрясінь. Однак не виключено, що на шляху у деяких все ж можуть виникнути труднощі. Креативне мислення і нестандартний підхід до звичних речей допоможуть подолати багато перешкод. Це вдалий час для завершення розпочатого раніше, можна також займатися облаштуванням свого житла. Непогано йтимуть справи, пов'язані з юриспруденцією. А ось з грошима у цей день варто буди обережнішими — існує великий ризик великих витрат і втрат.

Овну треба буде вирішити чимало важливих питань. Однак не все виходитиме відразу. Можуть виникнути проблеми з оформленням документів, налагодженням нових ділових контактів. Ваша комунікабельність, досвід та інтуїція допоможуть у досягненні потрібних результатів.

Для Лева важливо у цей день зберігати спокій і правильно розставляти пріоритети. Не робіть поспішних висновків і не хапайтеся за кілька справ одночасно, інакше можете зіткнутися з масою проблем. Проявіть дипломатичність у відносинах з оточуючими, утримайтеся від гострих зауважень. Не беріть і не давайте гроші у борг.

Життєвий потенціал Водолія буде досить низьким, через що можуть виникнути проблеми зі здійсненням запланованого. Намагайтеся не нервувати, правильно розподіліть навантаження. Уникайте суперечок і з'ясування стосунків. Утримайтеся від спонтанних покупок — вони можуть неабияк спустошити ваш гаманець.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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