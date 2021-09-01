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Гороскоп

Які три знаки зодіаку зіткнуться з перешкодами та обманом — гороскоп на вересень

23:14 1 вересня 2021
Гороскоп

У вересні, початок якого може стати досить складним часом для трьох знаків зодіаку, Водолії, Раки і Стрільці можуть зіткнуться з серйозними перешкодами.

В ексклюзивному гороскопі для всіх знаків зодіаку, який склав двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов, астролог попередив Водоліїв, що на своєму шляху вони можуть зіткнутися з серйозними перешкодами. Втім, труднощі невдовзі вирішаться, якщо не кидатися у битву з «вітряками». Зірки радять цьму знаку зодіаку бути уважнішими до близьких — наприкінці місяця їм може знадобитися підтримка.

Раків у перший осінній місяць можуть спробувати ввести в оману — цьому знаку варто бути уважним до будь-якої інформації, що надходить. У той же час у них — непогані шанси на особистому фронті. Не виключено, що спонтанне знайомство може перерости у щось більше.

Варто бути обережними і Стрільцям. Їм не варто піддаватися імпульсам, приймаючи важливі рішення, щоб потім про це не шкодувати. Краще гарненько все обдумати, а вже потім робити крок.

Повний текст гороскопу від астролога Хаяла Алекперова «Подорожі та кар'єрне зростання: гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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