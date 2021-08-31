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Гороскоп

У вересні не пощастить: астрологи назвали три знаки зодіаку, на яких на початку осені впадуть біди й нещастя

20:25 31 серпня 2021
ЗОДИАК

Астрологи, які попередили про можливу втрату грошей на початку вересня, назвали знаки зодіаку, у яких в першому осінньому місяці закриється канал везіння та удачі.

За прогнозами експертів сайту sibkray.ru, Стрільці ризикують витратити велику суму, яку відклали на більш важливі справи. На роботі через вічну метушню вони будуть робити помилки та нариватися на критику керівництва.

Козорогам у вересні краще не звертатися за допомогою до людей, в яких вони не дуже впевнені. Представники цього знака можуть опинитися в неприємній ситуації й втратити репутацію та кошти.

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У Овнів будуть під загрозою розриву любовні стосунки. На роботі Овнів також будуть підстерігати неприємності, оскільки представники цього знака будуть здійснювати величезну кількість помилок через проблеми вдома.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам зодіаку слід з обережністю ставитися до привабливих пропозицій, особливо від малознайомих людей.

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