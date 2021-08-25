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Гороскоп

Астрологи назвали три знака зодіаку, для яких осінь буде важкою

12:52 25 серпня 2021
Знаки зодіаку

Осінь ще на порозі, а астрологи вже передбачають проблеми, які цілком здатні «втопити» представників трьох знаків Зодіаку.
Як повідомляє УНІАН, «невезунчиками» стануть Овни, Тельці і Леви.

Овен

Представникам цього знака у вересні доведеться вирішувати вже накопичені проблеми. Вас чекають негаразди і на роботі, де від вас вимагатимуть максимальної віддачі, і в особистому житті. Тому чимало зусиль доведеться докласти хоча б для того, щоб зберегти те, що у вас вже є.

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Телець

Тельцям теж доведеться шукати вихід зі складної ситуації, а для цього доведеться взяти під контроль свої негативні емоції.

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Лев

Астрологи настійно радять переглянути ставлення до того, чим ви займаєтеся, і, можливо, навіть задуматися про зміну спеціалізації. В іншому випадку про успіхи в професійній сфері варто забути.

Раніше астролог Хаял Алекперов назвав знаків Зодіаку, яких в серпні чекають кар'єрні зміни.

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