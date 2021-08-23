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Гороскоп

Створені для сімейного життя: астрологи назвали знаки зодіаку, представники яких націлені на серйозні стосунки

15:03 23 серпня 2021
гороскоп

Вивчаючи любовний гороскоп на найближчий місяць і виявивши, що час сприятливий для нових амурних стосунків, не зайвим буде поцікавитися, під яким знаком зодіаку народився герой майбутнього роману. Астрологи вважають, що для створення міцних сімейних відносин найкраще підходять три знаки зодіаку, повідомляє 5-TV .

Тельцям часом дорікають їхньою прямолінійностю, але цей знак цінує щирість у відносинах. До того ж Тельці звикли домагатися свого, наполегливо йдуть до своєї мрії, і якщо їх мета — шлюб, то можна бути впевненим, що представники знаку не звернуть з дороги і не зупиняться на півшляху.

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Раків прийнято називати однолюбами, і їм дійсно неприємні несерйозні легковажні стосунки. У шлюбі Раки можуть бути ревнивцями, але дбайливе ставлення до почуттів партнера збереже сім'ю.

Холодність Діви, на перший погляд, не надто вдала якість для шлюбу. Алелише на перший погляд. Нездатність до щирих почуттів — це всього лише зовнішня оболонка, а в душі Діви, як і всі, прагнуть до любові, але шукають партнера зі схожим характером і життєвими планами. І як тільки знайдуть, стануть взірцем подружньої вірності.

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Фото pixabay.com

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