Краще триматися від них подалі: астрологи назвали персональних ворогів кожного знака зодіаку

Астрологи, назвавши найбільш щасливі знаки зодіаку, визначили також тих, хто не зможе знаходити спільну мову одне з одним. Гороскоп несумісності надав блогер ezo. journal.

Овни

Зазвичай тримаються подалі від Близнюків через їх схильність до депресій.

Тельці

Надійні, відповідальні та безкомпромісні особистості — ніколи не переймуться глибокою симпатією до Козерогів через їх скупість.

Близнюки

Намагаються триматися подалі від нудних Риб.

Раки

Люблять відокремлене проведення часу та важко знаходять спільну мову з метушливими Скорпіонами.

Лев

Владні, сміливі та впевнені в собі — конкурують з Дівами.

Діва

Люблять порядок у всьому — цураються Водоліїв, які створюють бардак.

Терези

Добродушні та миролюбні — не уживуться з тими, хто ними командує, особливо з владними Овнами.

Скорпіон

Ненавидять Водоліїв, так як вважають їх нудними.

Стрілець

Найбільш життєрадісні представники зодіакального кола. Не мають ворогів.

Козеріг

Не люблять зануд і пасивних людей, особливо Раків.

Водолій

Не сприймають консерватизму, традицій, застою — ворогують з Тельцями.

Риби

Хочуть, шоб була спокійна обстановка, не переносять гучних Стрільців.

Нагадаємо, відомий астролог склав гороскоп для всіх знаків на серпень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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