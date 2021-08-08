Краще триматися від них подалі: астрологи назвали персональних ворогів кожного знака зодіаку
Астрологи, назвавши найбільш щасливі знаки зодіаку, визначили також тих, хто не зможе знаходити спільну мову одне з одним. Гороскоп несумісності надав блогер ezo. journal.
Овни
Зазвичай тримаються подалі від Близнюків через їх схильність до депресій.
Тельці
Надійні, відповідальні та безкомпромісні особистості — ніколи не переймуться глибокою симпатією до Козерогів через їх скупість.
Близнюки
Намагаються триматися подалі від нудних Риб.
Раки
Люблять відокремлене проведення часу та важко знаходять спільну мову з метушливими Скорпіонами.
Лев
Владні, сміливі та впевнені в собі — конкурують з Дівами.
Діва
Люблять порядок у всьому — цураються Водоліїв, які створюють бардак.
Терези
Добродушні та миролюбні — не уживуться з тими, хто ними командує, особливо з владними Овнами.
Скорпіон
Ненавидять Водоліїв, так як вважають їх нудними.
Стрілець
Найбільш життєрадісні представники зодіакального кола. Не мають ворогів.
Козеріг
Не люблять зануд і пасивних людей, особливо Раків.
Водолій
Не сприймають консерватизму, традицій, застою — ворогують з Тельцями.
Риби
Хочуть, шоб була спокійна обстановка, не переносять гучних Стрільців.
Нагадаємо, відомий астролог склав гороскоп для всіх знаків на серпень.
Фото: https://ua.depositphotos.com305
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