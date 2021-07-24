Кому зі знаків зодіаку доведеться відкласти свої плани: астролог представив гороскоп на 24 липня по знаках стихії

Звичні всім 12 сузір'їв зодіакального кола, на думку астрологів, знаходяться під впливом різних стихій — Вогню, Води, Землі та Повітря. Вважається, що ці стихії впливають на схильність людини, характер, її світобачення та природу особистості. Видання rsute.ru публікує гороскоп від Павла Глоби на 24 липня 2021 року, складений з урахуванням впливу цих стихій.

Для знаків стихії Вогню

У Овна важливі питання зажадають акуратності та зосередженості, враховуючи, що деякі можливі події можуть засмутити. Вдалими будуть покупки для дому.

У Льва не виключені труднощі у робочому процесі, можливо, доведеться відкласти навіть свої особисті плани. Доведеться діяти згідно з нинішніми обставинами.

Стрільцю на роботі варто зосередитися на поточних питаннях. Бажано не реагувати на зауваження та провокації. Вдалими виявляться поїздки розважального плану.

Для знаків стихії Землі

Тельцю через певні обставини доведеться відкласти деякі плани. Слід бути обережними і уважними, щоб не допустити непотрібних промахів.

У Діви не виключене зростання в кар'єрі, яке обіцяє стабільний дохід. Вірогідні нові знайомства і приємні сюрпризи.

Козоріг отримає привабливі пропозиції з приводу додаткового заробітку. Вдало складуться покупки, особливо особистого характеру.

Для знаків стихії Повітря

Близнюкам на роботі варто проявити ініціативу, щоб домогтися успіху. Можна приділити час своїм особистим інтересам.

У Терезів непогано складуться покупки, які будуть тільки радувати. Можливі труднощі у відносинах з близькими. Головне проявити терпіння.

Водолія чекають деякі труднощі і навіть затримки у справах. Бажано не планувати поїздки, тому що не виключені проблеми у дорозі.

Для знаків стихії Води

Раку бажано уникати розбіжностей та важкої фізичної праці. Краще відпочити у своє задоволення.

У Скорпіона можливі важливі зустрічі, які можуть внести зміни у подальші події. Порадують значні грошові надходження.

Рибам потрібно запастися терпінням, яке допоможе уникнути багатьох проблем. Не варто відкладати заплановані завдання. Сприятливий період для поїздок або подорожей.

Раніше Павло Глоба склав гороскоп для знаків зодіаку, яких очікують проблеми в останній місяць літа.

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