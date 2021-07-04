Кому пощастить, а кого чекають проблеми — гороскоп здоров’я на липень

Відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів», постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов, який раніше розповів, кого чекають любовні перемоги на початку літа, спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на липень 2021 року для всіх знаків Зодіаку.

Овни

Зірки радять звернути увагу на свій раціон. Намагайтеся уникати переїдання, сміливих кулінарних експериментів або строгих дієт. Травна система буде і без того вразливою.

Тельці

У цей період імунітет Тельців може бути ослаблений. А тому не варто піддавати свій організм додатковому ризику у вигляді недосипу і надмірних переживань з найменшого приводу.

Близнюки

У цей період Близнюки будуть сповнені сил і енергії. Саме час взятися за спорт, переглянути свій режим дня, і вибудувати правильні відносини з власним організмом.

Раки

У цей період Ракам краще уникати сильних фізичних навантажень і остерігатися екстриму. Є велика ймовірність отримати травму.

Леви

У цей період найбільш вразливим місцем Львів може стати голова. Запаморочення, біль у скронях, мігрені і подібні проблеми зі здоров'ям можуть стати прикрою ложкою дьогтю в цьому місяці. Щоб цього уникнути, намагайтеся частіше «провітрювати голову» — перемикатися від турбот на свої захоплення.

Діви

У цей період Дівам варто оголосити боротьбу своїм хронічним недугам. У вас є всі шанси здобути перемогу і значно поліпшити своє самопочуття.

Терези

У цьому місяці Терези будуть сповнені рішучості, а сила волі представників знака буде на максимумі. Саме час кинути виклик своїм шкідливим звичкам.

Скорпіони

Початок місяця для Скорпіонів — вдалий період, щоб зайнятися тими медичними маніпуляціями, які вони подовгу відкладали на потім. У вас є всі шанси, що результат цих дій буде вдалим.

Стрільці

На початку місяця Стрільці можуть відчути занепад сил і слабкість. Але не поспішайте шукати назву цього стану в довіднику хвороб. Швидше за все панацеєю такого стану стане банальний відпочинок або зміна обстановки.

Козероги

Середина літа обіцяє Козерогам чимало хвилюючих подій. Від цього вразливі представники знаку можуть випробувати справжній стрес. Щоб уникнути неприємних наслідків у вигляді неврозів або безсоння, зірки радять простіше ставитися до того, що відбувається.

Водолії

Водоліям варто бути обережнішими в побуті. Є велика ймовірність отримати неприємну травму у вигляді забою або опіку. А тому, що б ви не робили, поспішайте повільно.

Риби

У цей період Рабам варто з особливою дбайливістю ставитися до серцево-судинній системі. Щоб уникнути проблем, намагайтеся вживати необхідних вітамінів, не нервуйте через дрібниці і частіше відпочивайте.

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