За містом, на морі чи в горах: астрологи розповіли, яким буде «ідеальна відпустка» для кожного знаку зодіаку

Багато людей планують відпустку, виходячи зі своїх фінансових або організаційних можливостей, але, виявляється, дуже важливу роль у тому, де людина зможе максимально комфортно відпочити, грає її дата народження.

У цьому впевнений Кріс Семіт видання Сosmopolitan.fr, який розповів, куди краще відправитися на відпочинок всім 12 знакам зодіаку, пише «Обозреватель».

Овнам варто відправиться туди, де сонце, скелі, каміння і піски. Найкраще підійдуть регіони Близького Сходу і країни Латинської Америки.

Телець любить дику природу і сільську місцевість. Зелені регіони з помірним кліматом — Франція, Нормандія, Англія — найкраще підійдуть цьому знаку.

Близнюкам краще вирушати на відпочинок на машині, щоб дослідити всі визначні пам'ятки.

Раки люблять відпочивати на піщаному пляжі в оточенні спокійного і теплого моря. Середземне і океанське узбережжя Шотландії і її озер, Бенгалії, Індії, Японії — ось мрія для Раків.

Кращими місцями для відпочинку Левів вважається Середземноморський регіон, південь Європи, Африканський континент, Філіппіни, Малайзія, Латинська Америка.

Діви люблять відпочити спокійно. Зелені пейзажі, осінні ліси, великі поля, луки піднімуть настрій представників цього знаку. Варто відпочити в Бельгії, Шотландії, Ірландії, Швеції, Австрії, Канаді, Сейшельських островах, Непалі, Китаї, Індії.

Терези віддають перевагу пляжу та морю. Очиститися і підбадьоритися вони можуть на узбережжі Середземного моря, в Іспанії, на Кубі, в Латинській Америці, Єгипті та Індії.

Скорпіонам підійдуть різні пустелі. Вони прекрасно відпочинуть в Альпах, Піренеях, Кіліманджаро.

Стрільцям підходить різноманітний ландшафт. Гори, океани поблизу розломів, острівці, а також луки, галявини, лісові галявини — то, що шукають представники цього знаку.

Козорогам подобається проводити відпустку у кемпінгу або під зірками. Альпи, Піренеї, Кавказ, Швеція, Норвегія, Польща, Німеччина, Канада, Аляска — ось найкращі місця для Козорогів.

Для Водоліїв відпустка повинна поєднуватися з сучасністю. Представники цього знаку відчувають себе абсолютно невимушено в досить помірному кліматі. Місця відпочинку: Шотландія, Уельс, Ірландія, Бельгія, Швейцарія, Австрія.

Риби люблять безкраї водні простори. Океани, моря, озера ідеально підходять для відпустки. Найбільш привабливі місця — Атлантика, Середземне море, Ла-Манш, Непал, Тибет, Східна і Північна Європа, Південна Америка.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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