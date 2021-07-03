Кар’єрне зростання і зміни в особистому житті: загальний гороскоп на липень від відомого астролога

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» і постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп на липень 2021 року для всіх знаків Зодіаку.



Овни



Середина літа — час серйозних рішень і кардинальних змін. У представників знака є всі шанси змінити своє життя на краще. Головне — не упустити момент і бути більш активними.



Тельці



Липень обіцяє Тельцям кар'єрний зріст. Ваші починання у сфері кар'єри будуть вдалими. А тому намагайтеся бути більш активними і не відкладайте на завтра ті ідеї та плани, за які можете взятися вже сьогодні.



Близнюки



У цей період успіх Близнюків буде прямо залежати від їх впевненості в собі. Порада зірок — триматися якомога далі від песимістів і частіше хвалити себе навіть за маленькі успіхи. Адже саме з них складаються всі великі перемоги.



Раки



Розташування небесних тіл може підштовхувати Раков до надмірного бажання розібратися в собі. Але, занурившись в самокопання, ви можете втратити чимало вдалих можливостей, які посилає вам доля. Будьте уважнішими!



Леви



У цей період Левам варто частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме шосте відчуття допоможе представникам знака уникнути багатьох помилок і промахів. У той час як поради оточення, навпаки, можуть завести вас в глухий кут.



Діви



У цей період Діви можуть натрапляти на труднощі та перепони на своєму шляху. І властива представникам знака впертість може підштовхувати їх «кидатися грудьми на амбразуру». Але зірки не радять боротися з вітряними млинами. У цьому протистоянні ви можете не помітити куди більш вигідних для себе сценаріїв, які посилає доля.



Терези



Середина літа може стати вельми непростим періодом для Терезів. Оскільки їм доведеться дуже швидко приймати рішення. Рада зірок — менше сумніватися і більше діяти. Тоді ви зможете досягти найкращих результатів.



Скорпіони



Липень відкриє перед Скорпіонам нові перспективи. На шляху представників знака можуть зустрітися люди, які не тільки дадуть цінну пораду, але і допоможуть направити ваше життя в потрібне русло. Головне — не боятися змін.



Стрільці



У цей період Стрільці зможуть закрити ті питання, над якими б'ються вже довгий час. Єдина умова при цьому — частіше прислухатися до порад близьких людей. Це допоможе уникнути багатьох помилок.



Козороги



Початок місяця — вдалий час для нових починань. Зараз у ваші вітрила буде дути попутний вітер. Потрібно тільки вибрати курс, і зробити перший крок назустріч своєї мети.



Водолії



Не варто поспішати з висновками про людей. Той, на кого ви покладаєте великі надії, може підвести у самий невдалий момент. І щоб уникнути розчарувань, намагайтеся розраховувати тільки на себе.



Риби



У цей період Риби раз у раз можуть стикатися з наклепом і пересудами. Щоб позбавити себе від зайвих переживань, намагайтеся не розповідати про свої плани та мрії в розмовах з людьми, в яких не впевнені.

Раніше «ФАКТИ» публікували любовний гороскоп на липень.

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