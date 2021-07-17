Які чотири знака зодіаку чекає сьогодні успіх у справах

17 липня очікується активний і сприятливий день. Він підходить для будь-яких спеціальностей, які вимагають творчого підходу, для вирішення сімейних питань, а також для врегулювання давніх розбіжностей.

Телець в цей день багато в чому може розраховувати на підтримку зірок. Вам з легкістю вдасться домогтися поставленої мети, а також знайти однодумців для майбутніх проектів. Вдалими виявляться експерименти, в тому числі і з іміджем. Порадують грошові операції.

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Незважаючи на труднощі, які можуть виникати у Близнюків, шанси досягти успіху будуть досить великі. Можна завершувати розпочаті раніше справи, займатися пошуком нових джерел доходу. Це вдалий час для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Для Стрільця субота складатиметься досить сприятливо. Є шанс домогтися значного прогресу в справах, особливо в сфері комерції й нерухомості. Ваші ідеї та плани будуть позитивно сприйняті оточуючими, так що можете сміливо розраховувати на їх підтримку.

У Водолія ділова активність буде досить високою. Ви зумієте впоратися з багатьма завданнями, не докладаючи при цьому особливих зусиль. У цей період можна приступати до втілення в життя своїх ідей, відправлятися в подорожі. Постарайтеся зробити так, щоб діти сьогодні надовго не зникали з вашого поля зору.

Нагадаємо, відомий астролог і постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» Ганьбив Алекперов назвав три знака зодіаку, яких в липні чекають кар'єрне зростання і значущі перемоги.

фото lviv.molbuk.ua/

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