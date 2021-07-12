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Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку загрожують конфлікти і розрив сімейних відносин — гороскоп на липень

22:56 12 липня 2021
гороскоп

У липні у чотирьох знаків зодіаку є ризик пережити сварки, конфлікти і розрив відносин. Про це попередив відомий астролог, дворазовий переможець «Битви екстрасенсів» і постійний експерт шоу «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.

Астролог радить Овнам поберегтися від злих язиків: особисте життя може стати предметом пересудів і пліток недоброзичливців. У цьому місяці доведеться згадати приказку про те, що мовчання — золото, і не поширюватися про надто особисті речі.

Випробування міцності відносин чекають і Тельців. Сварка може перерости в затяжний конфлікт, а тому дуже правильно буде «підстелити соломки»: не провокувати партнера, уникати різкостей і критичних оцінок.

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Сімейні конфлікти чекають і Скорпіонів. Але у них першопричиною бід стануть не імпульсивні слова, а, навпаки, недомовки, скритність, секрети від партнера. Правильніше буде не таїти образи, а відверто поговорити з другою половинкою.

Важкі випробування випадуть на долю Стрільців — аж до розриву відносин з коханими. Тому зірки радять гасити конфлікт у зародку, не піддаватися емоціям. Будьте стриманіше заради гармонії на любовному фронті, рекомендує Хаял Алекперов.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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