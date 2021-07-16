Яким трьом знакам зодіаку чекати кар'єрного зростання і значущих перемог — гороскоп на липень

Відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» і постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов очікує, що в середині літа зірки будуть прихильні до кар'єри трьох знаків зодіаку.

По-справжньому кардинальні зміни чекають Овнів. Активність і рішучість допоможуть не упустити момент і змінити життя на краще.

Зрушення в кар'єрі зірки обіцяють і Тельцям. Їм також варто бути більш активними і не відкладати надовго сміливі ідеї та плани.

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Близнюки будуть винагороджені за впевненість в собі і зміцнення самооцінки. А астролог Хаял Алекперов додатково радить заради життєвих перемог триматися подалі від песимістів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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