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Гороскоп

Занепад сил і загострення хронічних недуг загрожують цим трьом знакам — гороскоп на липень

23:11 10 липня 2021
мігрень

Відомий екстрасенс Хаял Алекперов вважає, що липень 2021 року може несприятливо позначитися на здоров'ї трьох знаків зодіаку.

Леви

Самим уразливим місцем Львів буде голова, тому їм варто побоюватися запаморочень, болів в скронях, мігрені. Уникнути їх можна, частіше «провітрюючи голову», тобто перемикаючись з турбот на захоплення.

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Діви

У Дів можуть загостритися хронічні недуги, але також є всі шанси здобути перемогу над хворобами і поліпшити своє самопочуття.

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Стрільці

На початку липня представники цього знака могли відчувати занепад сил і слабкість. Однак простий відпочинок або зміна обстановки повинні допомогти впоратися з проблемами.

Загальний гороскоп на липень від двічі переможця «Битви екстрасенсів» читайте в «ФАКТАХ».

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