Липень — місяць, який може стати доленосним для представників деяких знаків зодіаку: їх чекають важливі зустрічі та знайомства.

Козеріг

Зірки обіцяють цьому знаку багато уваги від представників протилежної статі. У липні це стане практично звичайною справою. Важливо не упустити вдалий шанс почати нові перспективні відносини.

Водолій

У липні розташування небесних тіл може підштовхувати Водоліїв до спонтанних вчинків в особистому житті. Зірки радять не поспішати говорити «так» і взяти час на обдумування. Адже вже на наступний день прийняті рішення можуть здатися дурними.

Риби

Самотні Риби можуть зустріти свою долю. При цьому важливо частіше виходити в світ і не уникати спонтанних побачень.

Нагадаємо, відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів», постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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