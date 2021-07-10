Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють доленосну зустріч — гороскоп на липень
Козеріг
Зірки обіцяють цьому знаку багато уваги від представників протилежної статі. У липні це стане практично звичайною справою. Важливо не упустити вдалий шанс почати нові перспективні відносини.
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Водолій
У липні розташування небесних тіл може підштовхувати Водоліїв до спонтанних вчинків в особистому житті. Зірки радять не поспішати говорити «так» і взяти час на обдумування. Адже вже на наступний день прийняті рішення можуть здатися дурними.
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Риби
Самотні Риби можуть зустріти свою долю. При цьому важливо частіше виходити в світ і не уникати спонтанних побачень.
Нагадаємо, відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів», постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку.
Фото: https://ua.depositphotos.com802
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