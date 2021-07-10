Які чотири знака зодіаку зіткнуться з перешкодами, плітками та інтригами — гороскоп на липень

Не для всіх липень буде вдалим — представникам деяких знаків доведеться докласти зусиль для досягнення успішних результатів

Діви

У липні Дів можуть очікувати труднощі та перепони. Хоча для представників цього знаку характерна впертість, зірки не радять займатися безглуздою боротьбою, так як у протистоянні можна не помітити вигідних для себе сценаріїв, які були надіслані долею.

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Терези

Середина літа може непростим періодом і для Терезів. Їм потрібно швидко приймати рішення. Зірки радять менше сумніватися та більше діяти, тоді вдасться досягти відмінних результатів.

Водолії

Можливі розчарування в людях. Здавалося б надійна людина може підвести в самий відповідальний момент. Тому краще розраховувати тільки на себе.

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Риби

На Риб можуть обрушитися наклеп і пересуди. Позбутися переживань допоможе деяке звуження кола спілкування.

Відомий астролог, Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав на липень 2021 року гороскоп для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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