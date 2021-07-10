Улюбленці долі: які два знака зодіаку чекає успіх у справах в липні

Липень відкриває широкі можливості тільки двом знакам — саме їм зірки обіцяють видатні перспективи та неабиякі звершення

Скорпіони

Перед Скорпіонами липень відкриє нові перспективи. Представникам знаку можуть зустрітися люди, які дадуть цінну пораду та допоможуть направити ваше життя в потрібному напрямку. Залишається тільки не боятися змін.

Стрільці

Липень — сприятливий період для того, щоб вирішити проблеми, якими Стрільці обтяжені вже довгий час. У цьому повинні допомогти поради близьких людей. В результаті вдасться уникнути багатьох помилок.

Нагадаємо, відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів», постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов склав спеціально для «ФАКТІВ» докладний гороскоп на липень 2021 року — багатьом в цьому місяці зірки обіцяють зміни.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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