Нові стосунки та тривалі сварки: любовний гороскоп на липень від переможця «Битви екстрасенсів»

Відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів», постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на липень 2021 року.

Овен

У цей період зірки радять Овнам не розповсюджуватися про подробиці свого особистого життя в розмовах з людьми, в яких не впевнені на всі сто. Є велика ймовірність, що ваші стосунки стануть об'єктом пліток і чуток.

Телець

Імпульсивні Тельці цього місяця можуть спровокувати чимало сварок зі своєю половинкою. Але залагодити конфлікти буде зовсім не так легко, як здається представникам знаку. А тому краще утриматися від уїдливих зауважень і критики на адресу партнера.

Близнюки

Середина літа обіцяє Близнюкам чимало романтичних зустрічей. У самотніх представників знаку є всі шанси зустріти своє кохання. Сімейним ж Близнюкам саме час обговорити зі своєю половинкою спільні плани на майбутнє. Зараз ви легко прийдете до спільної думки.

Рак

На початку місяця одиноким Ракам варто бути уважнішими щодо нових знайомств. Є велика ймовірність розчарування. Сімейним ж представникам знаку зірки радять приділяти більше уваги партнеру. Зараз кохана людина буде особливо потребувати вашої турботи.

Лев

Розташування небесних тіл може підштовхувати Левів до надмірної емоційності. А тому сварки з коханою людиною можуть стати щоденним ритуалом цього місяця. Порада зірок — частіше поступатися в суперечках своєму партнерові. Погода в домі набагато важливіша за бажання довести свою правоту.

Діва

Середина літа — вдалий час для Дів, щоб спланувати спільну подорож з коханою людиною. Романтична атмосфера та позитивні емоції допоможуть вам стати ближчими один до одного та вийти на новий рівень у стосунках.

Терези

У цей період на самотніх представників знаку можуть нахлинути ностальгічні спогади про колишні стосунки. Але як би не хотілося вдруге зануритися у ту ж річку, постарайтеся утриматися від таких думок. Є ризик, що чергове розчарування буде болючішим у багато разів.

Скорпіон

У цей період сімейні представники знака можуть зіткнутися з конфліктами в особистому житті. Швидше за все, причиною тому послужить ваша власна скритність і небажання обговорювати з партнером проблеми сьогодення. Порада зірок — не забувати, що кращою панацеєю, щоб запобігти сваркам, є душевна розмова зі своєю половинкою.

Стрілець

У цей період зірки радять Стрільцям бути стриманішими. Ваша дурна емоційна реакція на слова коханої людини може стати причиною тривалих сварок з партнером і навіть серйозної тріщини у відносинах.

Козеріг

Зірки обіцяють Козерогам багато уваги від представників протилежної статі. Компліменти та знаки уваги можуть стати звичайною справою для вас цього місяця. Не пропустіть момент! Ви маєте всі шанси почати нові й дуже перспективні стосунки.

Водолій

Розташування небесних тіл може підштовхувати Водоліїв до імпульсивних і необдуманих вчинків в особистому житті. Порада зірок: не поспішайте говорити «так» у ситуації, коли потрібно подумати. І також не варто швидко спалювати мости. Є велика ймовірність, що вже завтра ваші рішення здадуться вам нерозумними.

Риби

Зірки обіцяють одиноким Рибам вдалі знайомства. У представників знаку є всі шанси зустріти свою долю. Головне при цьому — частіше виходити у світ і не відмовлятися від спонтанних побачень.

Фото в заголовку https://ua.depositphotos.com/

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