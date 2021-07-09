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Гороскоп

Яким чотирьом знакам загрожують затяжні сварки та конфлікти в особистому житті — гороскоп на липень

19:27 9 липня 2021
Знаки зодіаку

Липень буде сприятливим далеко не для всіх знаків зодіаку, деяких очікують серйозні конфлікти.

Овен

У липні Овнам рекомендується не поширюватися про подробиці особистого життя в розмовах з ненадійними людьми. Інакше відносини можуть стати об'єктом пліток і чуток.

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Телець
Для імпульсивних Тельців в цьому місяці існує небезпека сварок зі своєю половинкою. Залагодити конфлікти буде непросто. Тому у відносинах з партнером краще поводитися стримано, та утриматися від уїдливих зауважень і критики на адресу партнера.

Скорпіон

У цей період можливі конфлікти в сфері особистого життя. Причиною може послужити власна скритність і небажання обговорювати з партнером проблеми. Попередити конфлікт допоможе відверта розмова зі своєю половинкою.

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Стрілець
У цей період рекомендується бути більш стриманим. Емоційна реакція на слова коханої людини може привести до затяжною сварки з партнером і навіть створити серйозну тріщину у відносинах.

Про те, що чекає в липні інші знаки зодіаку, можна дізнатися з любовного гороскопу, який спеціально для «ФАКТІВ» склав відомий астролог Хаял Алекперов.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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