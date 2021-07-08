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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку загрожують травми і проблеми зі шлунком — гороскоп здоров'я на липень

13:27 8 липня 2021
Гороскоп

Відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» і постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов, який раніше спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп на липень для всіх знаків Зодіаку, звернув увагу Овнів, Тельців і Раков на можливі неприємності зі здоров'ям.

Так, Овнам зірки радять обійтися без експериментів на кухні і не впадати у крайнощі, то сідаючи на дієту, то харчуючися надмірно. У цей період система травлення буде вразливою.

А у Тельців може бути ослаблений імунітет. Так що їм потрібно поберегтися, краще висипатися і не нервувати з будь-яких приводів.

Про високий ризик травматизму зірки попереджають Раков. Людям, народженим під цим знаком, не слід особливо захоплюватися фізичними навантаженнями, не кажучи вже про екстремальні види спорту.

Повний текст гороскопу від Хаяла Алекперова читайте на сайті «ФАКТІВ», а також любовний гороскоп астролога на липень 2021 року.

Раніше астрологи назвали три знаки, якими 8 липня слід проявити стриманість, а також п'ять знаків Зодіку, яким у липні пощастить у справах і коханні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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