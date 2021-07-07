Які три знака зодіаку можуть зіткнутися з труднощами і перепонами — гороскоп на липень

Липень 2021 року буде не найсприятливішим для представників трьох знаків Зодіаку, але Левам шосте відчуття допоможе уникнути багатьох помилок і промахів, а Дівам — боротьби з вітряними млинами. Так вважає постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов.

Леви

Левам варто частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме шосте відчуття допоможе представникам знака уникнути багатьох помилок і промахів. У той час як поради оточуючих, навпаки, можуть завести вас в глухий кут.

Діви

Діви можуть зіткнутися з труднощами і перепонами на своєму шляху. І властива представникам знака впертість може підштовхувати їх «кидатися грудьми на амбразуру». Але зірки не радять боротися з вітряними млинами. У цьому протистоянні ви можете не помітити куди більш вигідних для себе сценаріїв, які посилає доля.

Терези

Середина літа може стати вельми непростим періодом для Терезів — їм доведеться дуже швидко приймати рішення. Порада зірок — менше сумніватися і більше діяти. Тоді ви зможете досягти найкращих результатів.

Нагадаємо, астролог розповів, кому в липні чекати проблем зі здоров'ям.

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