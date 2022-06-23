Парад планет 24 червня: як поводитися в цей день і чого варто побоюватися

Астрологи всього світу готуються до унікального небесного явища, яке відбудеться 24 червня. Саме цього дня буде так званий Парад планет — сім небесних світил вишикуються в один ряд, і побачити їх можна буде навіть неозброєним оком. Про те, що принесе це рідкісне явище всім жителям Землі та чого варто побоюватися, ексклюзивно для «ФАКТІВ» розповіла астрологиня Людмила Булгакова.

— Людмило, які саме планети вишикуються в ряд?

— Це буде сім великих планет: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Відомо ще одне явище, коли на небі в одну лінію стають дев'ять планет — воно трапляється вкрай рідко і зветься Великий парад планет. Ми ж спостерігатимемо дійство менш масштабне, але не менш значуще за своїм впливом на Землю. До речі, востаннє подібний Парад планет був 2004 року, а наступний відбудеться у 2040 році.

— У чому особливість нинішнього Параду планет?

— Парад несе у собі величезну енергетику всіх семи планет. Нинішнє явище відбудеться у знаку Рака, який тільки вступив у свої права. Рішення прийматимуться складно, а їхні наслідки позначатимуться ще кілька місяців. До речі, народженим під знаком Рака, попри всю складність періоду, обіцяна міцна енергетична підтримка зірок. Вони можуть сміливо розпочинати нові справи, готуватися до переїзду або розв'язувати серйозні проблеми у своєму особистому житті — у них все виходитиме!

Але, на жаль, під час Параду планет зірки прихильні не до всіх. Особливо обережними у найближчі пару тижнів треба бути Овнам та Стрільцям. Принаймні слід стримуватись від сильних емоційних сплесків та спонтанних рішень. Потрібно пам'ятати, що Парад планет найбільше впливає на емоційну сферу. І такі «гойдалки» продовжаться до середини липня, коли планети займуть свої звичні місця.

— Чого варто побоюватись у цей час?

— Головне — не робити необдуманих вчинків та не приймати швидких рішень. У цей час найкраще слідувати приказці «сім разів відміряй — один раз відріж». Парад планет через надто сильне енергетичне поле наче «відключає» в нас розсудливість та інстинкти самозбереження. У цей час буде бажання здійснювати подвиги, йти на ризики. Але, на жаль, не всі виявляться з хорошим фіналом. Водночас Марс підтримуватиме тих, хто здатний приймати важливі рішення і не боятися відповідати. Можна сказати, що нинішній Парад планет пройде під гаслом «включи голову».

— Як небесне явище позначиться на війні в України?

— Можна припустити, що Парад започаткує події, які стануть воістину переломними у цій війні. Зірки будуть сприяти Україні, і нинішній Парад стане підтвердженням цього. До речі, настає час, коли нам усім варто загадувати бажання. Найкраще записувати їх на папері з усіма найдрібнішими деталями та подробицями. У найближчі два тижні зірки «прислухатимуться» до наших мрій, і багато з них незабаром стануть реальністю.

613

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter