34.83 / 35.67 36.41 / 37.59
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Чекайте на білий Місяць: відомий астролог дав прогноз, коли настане вирішальний перелом у війні

10:22 20 червня 2022
Влад Росс

Незважаючи на дуже сильне бажання українців почати отримувати «хороші» новини з полів битв, червень все ще буде дуже спекотним, але вже у другій половині липня — на початку серпня стане ясно, хто переможе у цій війні.

Відомий астролог Влад Росс поділився в ефірі одного з українських телеканалів.

«Звичайно, хочеться перемоги, звичайно, хочеться перелому війни, який може наступити не в червні, а в липні… Білий Місяць з'явиться на небі у другій половині липня — у серпні — тоді станеться злам на користь нашої країни», — заявив Росс .

Червень же залишатиметься дуже спекотним, бо саме у червні дві планети перебувають у знаку війни — в Овні.

Загалом війна, на жаль, не завершиться раніше, ніж до ретроградності Марса.

«Але я думаю, що війна раніше, ніж ретроградність Марса, це листопад, не завершиться. На жаль, це так. Тому чекатимемо осені», — резюмував Влад Росс.

Нагадаємо, схожий прогноз напередодні зробила і астролог astro. medvedka.

Фото apostrophe.ua/

378

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

З липня деякі українці отримуватимуть пенсію у 20 тисяч гривень: кого це стосується

Винищувач випустив ракету

У стилі «Привида Києва»: під Кривим Рогом відбулася повітряна дуель між літаками рф і України

Андрій Данилко

Помирила смерть: Андрій Данилко розповів, як зміг налагодити стосунки із сестрою

Податки

Кому з українців період воєнного стану не зарахують до страхового стажу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.