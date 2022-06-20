Чекайте на білий Місяць: відомий астролог дав прогноз, коли настане вирішальний перелом у війні

Незважаючи на дуже сильне бажання українців почати отримувати «хороші» новини з полів битв, червень все ще буде дуже спекотним, але вже у другій половині липня — на початку серпня стане ясно, хто переможе у цій війні.

Відомий астролог Влад Росс поділився в ефірі одного з українських телеканалів.

«Звичайно, хочеться перемоги, звичайно, хочеться перелому війни, який може наступити не в червні, а в липні… Білий Місяць з'явиться на небі у другій половині липня — у серпні — тоді станеться злам на користь нашої країни», — заявив Росс .

Червень же залишатиметься дуже спекотним, бо саме у червні дві планети перебувають у знаку війни — в Овні.

Загалом війна, на жаль, не завершиться раніше, ніж до ретроградності Марса.

«Але я думаю, що війна раніше, ніж ретроградність Марса, це листопад, не завершиться. На жаль, це так. Тому чекатимемо осені», — резюмував Влад Росс.

Нагадаємо, схожий прогноз напередодні зробила і астролог astro. medvedka.

Фото apostrophe.ua/

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