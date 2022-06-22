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Гороскоп

З'єднання Марса, Меркурія та Венери: астролог назвав дату докорінного перелому у війні

11:49 22 червня 2022
Парад планет

Гаряча фаза, в якій зараз перебуває війна в Україні, не може тривати вічно, оскільки напруження надто високе.

Важливим часом для зміни ситуації на фронті може стати 23 червня — плюс-мінус два дні, тобто з 21 до 25 числа першого літнього місяця. Саме 23 червня відбудеться з'єднання Марса, Меркурія та Венери у десятому будинку гороскопу України у сузір'ї Тельця, що віщує зміну ходу бойових дій.

Такий прогноз висловив Володимир Крейн, пише УНІАН .

Астролог вважає, що у зазначені дні, найімовірніше, відбудеться велика військова подія, яка посилить позиції ЗСУ на фронті. Зрозуміло, зірки не відповідають на питання точно, тому можна припустити, що йдеться про серйозну битву, яка завершиться перемогою української армії, закупівлю або постачання великої партії озброєння — нарешті країни, що тягнули з вирішенням цього питання, прокинуться від «летаргічного сну». і дадуть нашій країні все, що потрібно їй для кардинальних змін на фронті.

Таке з'єднання планет у гороскопі країни може говорити і про можливість поповнення лав збройних сил: прибуття іноземних легіонів або навіть підрозділів альянсу НАТО. Нині такий розвиток подій здається майже нереальним, але у такий момент усе може бути. У будь-якому разі після цих — небесних — подій ситуація на фронті почне змінюватися на кращий для України бік.

Водночас, передумов для мирних переговорів — принаймні таких, які справді вирішать щось у ході війни — Володимир Крейн поки не бачить. Тим не менш, і можливості такої не заперечує — на його думку, вони можуть пройти, щоправда, поки що чисто символічно, але, як відомо, великий шлях починається з маленького кроку — головне, зробити його.

Цілком можливо, що мирні переговори будуть так чи інакше пов'язані з поставками на світовий ринок українського зерна або обміну полоненими — особливо це стосується іноземних легіонерів, які воювали на українській стороні та засуджені до страти «судом» самопроголошеної «ДНР».

Втім, велика ймовірність будь-якого іншого формату домовленостей, у яких Україна займатиме вигідні — лідируючі — позиції.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський дорікнув тим, хто схиляє Київ до негайних переговорів про закінчення війни з агресором, який намагається залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави.

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