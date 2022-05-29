«Чорний» молодик 30 травня: як він вплине на знаки зодіаку

Чорний молодик 30 травня 2022 року має свої особливості та заборони, які краще вивчити заздалегідь. Вважається, що молодик і повний місяць — це завжди провісник оновлення. Нічне небесне світило вступає у свою чергову фазу, тому має сильний потік енергії. Він здатен впливати на все живе на планеті.

Про це пише інформаційний ресурс Башінформ .

Видання зазначає, що якщо в одному місяці буває два молодики, як, наприклад, у травні цього року, то другий молодик називають Чорним Місяцем. Це трапляється раз на два з половиною роки. Зазвичай у місяці буває один молодик і один повний місяць. До речі, якщо в місяці трапляється два повні, то другий повний місяць називають Блакитним Місяцем. У травні 2022 року два молоді місяці: перше було 1 травня, а друге припадає на 30 травня — ось цей молодик і називається Чорним Місяцем, — пояснили в планетарії.

Друге визначення Чорного Місяця — це коли протягом одного астрономічного сезону (всього чотири сезони: весна, літо, осінь, зима) відбуваються чотири молодики замість трьох, і третій з них теж називають Чорним Місяцем.

Особливості чорного молодика 30 травня 2022 року

У поточному місяці молодик настане 30 травня. Нічне небесне світило перейде на знак Близнюків. Така подія цього місяця називається Чорним Місяцем. Він збігається із днем Гекати, тому підвищуються ризики погіршення самопочуття.

Внаслідок енергетичного сплеску може проявлятися апатія, відчуття втраченості у просторі. У деяких людей може спостерігатися надмірна запальність та скандальність. Можливе загострення хронічних недуг.

Також людина може втратити пильність, що не віщує нічого доброго. Допустимі часті напади переживань і тривоги у тому, що зусилля не приносять бажаного результату.

Наростає хвилювання, підвищується ризик виникнення конфліктної ситуації. Крім того, загострюються хронічні недуги, тому краще покласти у сумку всі необхідні препарати.

Що дасть молодик у травні 2022 року представникам знаків зодіаку

У зв'язку з майбутньою подією для кожного знака зодіаку є свої рекомендації, до чого варто підготуватися:

Овен. Потрібно спробувати допомагати людям просто так, не чекаючи натомість, і добро обов'язково повертатиметься.

Телець. Важливо більше часу приділити сім'ї, щоб вирішити всі важливі питання.

Близнюки. Не варто кидатися слова, не подумавши, і давати порожні обіцянки. Можливо, не вдасться їх виконати.

Рак. Свої обіцянки треба обмежувати, особливо чужим людям, адже це буде не найкращий час для спілкування.

Лев. Настане час, щоб попрощатися з людьми, які не потрібні у вашому оточенні. Розходитися краще без смутку та жалю.

Діва. Висока ймовірність різкої зміни настрою через важкий період життя. Тому потрібно постаратися знайти у тому, що відбувається, позитивні моменти.

Терези. Це буде досить сприятливий час, важливо лише зібрати всю волю до кулака і починати діяти.

Скорпіон. Настає період можна вважати дуже успішним. Не слід забувати свої ідеї.

Стрілець. Негативна енергія може призвести до напруженого стану. Краще спробувати оминути негаразди стороною, а не намагатися їх подолати.

Козеріг. Якщо здається, що сили закінчуються, слід звернутися до своїх близьких по допомогу.

Водолій. Не варто ухвалювати поспішні рішення. Необхідно міркувати логічно. Це не найкращий час кардинально змінювати своє життя.

Риби. Можливий поганий настрій. Найкращим лікуванням стане час, проведений із близькими людьми.

Чорний молодик 30 травня: що не можна робити

Майбутній чорний молодик має свої заборони:

не варто організовувати зустрічі та переговори;

великі покупки краще відкласти на більш сприятливий час;

краще захистити себе від скандалів та будь-якого негативу;

варто відмовитися від алкоголю та переїдання;

не потрібно планувати на цей час великі проекти та кардинальні зміни;

не потрібно намагатися втілювати свої плани у реальність.

Чорний молодик 30 травня: що можна і варто робити

Не завадить подумати, що робити далі. У думках варто чітко сформулювати усі плани, а не просто мрії. Необхідно налаштувати себе на те, що задумане точно здійсниться.

День молодика чудово підходить для того, щоб назавжди попрощатися з усіма шкідливими звичками. Нехай це буде розвантажувальний день, який дозволить зміцнити здоров'я.

Нагадаємо, раніше астролог спрогнозував, коли ЗСУ зможуть переламати хід війни на свою користь.

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