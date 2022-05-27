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Гороскоп

«Телець — знак України»: астролог розповів, коли ЗСУ зможуть переламати хід війни на свою користь

19:58 27 травня 2022
«Телець – знак України»: астролог розповів, коли ЗСУ зможуть переламати результат війни на свою користь

У ніч із 24 на 25 травня планета Марс перейшла в зодіакальний знак Овен, де вона надзвичайно сильна. Інакше кажучи, бог війни потрапив у «свій будинок «і придбав додаткову енергію, що посилить і прискорить темпи військових дій, їх інтенсивність значно зросте.

Про це нагадує у своєму акаунті у соціальній мережі астролог Дмитро Уранус.

При цьому він вказує на те, що при переході в Овен Марс з'єднається з Місяцем і з Юпітером, і таке потрійне з'єднання планет на початку Овна матиме серйозні військові та політичні наслідки, велика кількість жертв серед мирного населення та військових, гучні політичні скандали, звинувачення, панічні настрої.

Аспект з'єднання Марса та Юпітера (близько 29 травня, плюс-мінус тиждень) завжди значно посилює інтенсивність військових дій та швидкість наступів.

У точний момент переходу Марса в Овен, Марс і Місяць (перебувають у сполученні) будуть підніматися на сході України, точно на довготі 38E03. Це довгота Бахмута, Соледара, Сіверська, плюс мінус мінімум 50 км від цієї довготи, на схід і захід, покриваючи всі міста від Сєвєродонецька до Краматорська.

Саме на цю довготу (близько 38E03) бог війни Марс направить всю свою руйнівну силу, що дуже небезпечно насамперед для військових.

«Довгота 38 градусів до 5 липня є критичною лінією для України», — зазначає астролог.

На думку астролога, жителі населених пунктів Золоте, Гірське, Камишеваха, Врубівка, Борівське, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та найближчих сіл перебувають у величезній небезпеці, і їх потрібно негайно евакуювати.

Загалом, вважає Дмитро Уранус, для України кінець травня та червень 2022 року виявляться досить важкими з військового погляду. Але вже після 5 липня Марс переходить у Телець. І в липні поступово ситуація на фронті почне змінюватись на користь України, ближче до серпня, і особливо у серпні. Телець — знак України, і бог війни Марс втратить свій натиск і силу, проходячи по Тельцю. Марс перестане благоволити агресору у липні.

Нагадаємо, відомий астропсихолог Валентина Віттрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, яким буде для України та її воїнів початок літа.

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