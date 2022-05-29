Гороскоп на 29 травня 2022 року: Риб чекають цікаві знайомства, а для Терезів настає інтригуючий період у житті

Неділя, 29 травня 2022 року, обіцяє бути загалом нейтральною для представників більшості знаків зодіаку. У той же час деякі люди зможуть отримати вигоду зі статус-кво, що склався, якщо дослухаються до порад зірок, повідомляє Телерадиокомпания Гомель.

Овен

Не варто здаватися, якщо переслідуватимуть дрібні невдачі. Щоб уникнути будь-яких проблем, потрібний тверезий розрахунок. Протягом дня є шанси вирівняти ситуацію із фінансами. Загалом день не розчарує і буде приємним, можна замислитися про новий роман, нові стосунки.

Телець

Протягом дня не завантажуйте себе зайвими проблемами, просто робіть те, що вважаєте за потрібне. Сьогодні не обмежуйтесь напівзаходами, вибирайте гідні цілі та досягайте їх. Однак у особистому житті складаються суперечливі обставини, ситуація непроста.

Близнюки

Сьогодні не потрібно діяти поспішно, і ви з легкістю впораєтеся з справами, що накопичилися. Терпіння та сил у вас вистачить на реалізацію будь-яких ваших ідей. Невірна та емоційна оцінка подій, що відбуваються, не дозволить вам приймати правильні рішення, що може обернутися проти вас.

Рак

День буде цікавим та багатообіцяючим. Обставини стануть вам вдалими і дадуть шанс просунутися в реалізації задуманого. Важливо не поспішати, приймаючи рішення тим часом, краще дозвольте собі у всьому розібратися.

Лев

Сьогодні Леви можуть зануритися в рутинні справи, доведеться розбиратися з проблемами, що накопичилися. Розбіжності та непорозуміння не дозволять знайти компроміс у спірному питанні. Загалом упродовж дня не відбудеться жодних неординарних подій, проте успіх багато в чому залежатиме саме від обраної тактики поведінки. Сьогодні прагніть приймати правильні рішення, не даючи волю емоціям.

Діва

У вас вдасться досягти значних успіхів завдяки вмінню знаходити спільну мову з людьми. Фінансова ситуація є нестабільною, можливі несподівані витрати, втрати. Проблеми можуть виникнути зненацька, не завжди ви будете готові долати їх. При цьому є можливість початку нових романтичних стосунків.

Терези

Сьогодні поточна ситуація вимагатиме від вас швидкого прийняття рішень. Настає цікавий час, щоб розпочати реалізацію намічених планів та нових ідей. Протягом дня намагайтеся налагодити контакти, але не забувайте про своїх друзів.

Скорпіон

До грошей у цей час потрібно ставитися з легкістю, але краще не допускати марних витрат. Сьогодні не варто поспішати планувати надто багато. Ви схильні переоцінювати власні можливості та здібності. При цьому не залишайте нереалізованих планів та займіться особистим життям.

Стрілець

Події стрімко змінюватимуться. Вам доведеться ухвалювати непрості рішення. У самий невідповідний момент можуть підвести друзі або близькі. У ситуації, що склалася, доведеться, ймовірно, відмовлятися від звичок, що склалися. У будь-якій справі здоровий глузд буде вашим найкращим порадником.

Козеріг

Сьогодні намагайтеся не поспішати під час прийняття рішень. Якоїсь миті ризикуєте опинитися в непростій ситуації, якщо робитимете поспішні висновки. Цього дня добре налагоджувати контакти з оточуючими, подбати про близьких та улюблених людей. Отримана у цей час інформація підкаже правильний шлях вирішення особистих проблем.

Водолій

Це буде не найкращий час для ухвалення несподіваних рішень. День буде складним та емоційно нестійким періодом. Можливі різкі перепади настрою, багато що відбувається навколо вас буде серйозно дратувати. Цей день краще провести час у спокійній обстановці.

Риби

У цей час ви сумуватимете і віддаватимете сумним роздумам. Якщо не розкисне і не почнете сумніватися в собі, то з цього дня можна буде вичавити щось позитивне. Нові знайомства та зустрічі виявляться цікавими та корисними в усіх відношеннях.

Цього дня народилися актор Олександр Абдулов (1953−2008) та президент США Джон Ф. Кеннеді (1917−1963). Вважається, що той, у кого сьогодні день народження — розумний, яскравий і дуже товариський. Його швидкий розум генерує безліч вражаючих ідей. Також у нього чарівний характер, але він обережний у особистому житті. Цей рік для людини, яка народилася 29 травня, — час роботи, будівництва та творення як у фізичному сенсі, так і у внутрішніх структурах вашого життя.

Як писали «ФАКТИ», у ніч із 24 на 25 травня планета Марс перейшла в зодіакальний знак Овен, де вона надзвичайно сильна. Інакше кажучи, бог війни потрапив у «свій будинок» і придбав додаткову енергію, що посилить і прискорить темпи військових дій, їх інтенсивність значно зросте.

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