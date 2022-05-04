«Кабаєва забере гроші та втече, коли зрозуміє, що путіну кінець»: несподіваний прогноз таролога

Мільйони українців із завмиранням серця чекають, коли портрет путіна нестимуть із чорною стрічкою збоку, і кожен позитивний прогноз щодо цього ще більше дає надію, що так воно й буде. Таролог з Канади Олена зробила розклад щодо стану здоров'я очільника Кремля і хто в майбутньому займе його кривавий трон.

«Щодо стану путіна, то він справді хворий серйозно. Він дуже боїться лягти на операцію, бо переживає, що його трон займуть або Рамзан Кадиров, або Микола Патрушев. Душа у бункерного дуже грішна, і всі ми знаємо, де вона буде після смерті. Карти мені показують, що путін дуже багато платить лікарям і саме вони наполягають на оперативному втручанні, бо начебто він не виживе. Втручання буде вкрай серйозним, і він готує на це чималу суму, — каже таролог. — Бачу поряд жінку, то, мабуть, Аліна Кабаєва. Вона в путіна за „головного бухгалтера“, і саме у неї зосереджені найбільші статки, про які ми й не знаємо! Але зазначу, що у диктатора-вбивці насправді не одна жінка є, просто Кабаєва з них головна і він їй найбільше довіряє. А вона, як показують карти, забере ті гроші та втече, коли зрозуміє, що путіну кінець».

За словами таролога, коли путіна покладуть на операцію, може відбутись переворот.

«Одна сторона каже, що треба взяти Київ та зруйнувати всю Україну, інша просить війну закінчувати, щоб далі не брехати людям. І це за спиною путіна, він про це нічого не знає. Я точно бачу по картах, що йому скоро смерть і, може, він не переживе ту операцію. А лікарі постійно вмовляють, і Кабаєва теж. У путіна є страх, що таким чином його намагаються вбити, тому поки то все відтягує. І він правий, карти підказують, що диктатора-вбивці дійсно хочуть позбутись будь-яким чином. Я бачу, що Кабаєва стане вдовицею, путін умре! І є вірогідність, що саме вона у майбутньому може очолити Кремль».

Раніше таролог розповіла, що чекає на Україну в травні.

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