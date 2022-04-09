В одному зі своїх останніх інтерв’ю телеканалу «Україна 24» полковник СБУ Михайло Притула заявив, що ворог розглядає питання про застосування проти Києва ядерної зброї. Мовляв, вже є ракета, яка спрямована в бік української столиці. У планах рф — підірвати її на висоті 25 кілометрів і таким чином заглушити всю електроніку, а потім висадити десант. Таролог Олена Бюн зробила розклад карт на цю ситуацію. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці у ютубі.

«Дійсно, у кремля є такий план щодо України, але там дуже добре розуміють негативні наслідки таких дій для самих себе. І цього у рф бояться. Карти кажуть, що „бункерний“ досі перебуває у ненормальному психологічному стані, тому він може дати такий наказ, але для путіна це відразу означає смерть, даром йому то не пройде. Ба більше, оточення диктатора-вбивці буде робити все, аби той не наважився на застосування ядерної зброї, — каже Олена Бюн. - І тут слід сказати, що йдуть розмови вже зараз про ліквідацію путіна, і він це розуміє. Тому він зараз у самотності та довіряє тільки собі. Я чітко бачу щодо путіна отруєння або ж кулю. В будь-якому випадку цього нелюда знищать свої ж, адже насправді багато високопоставлених чиновників не підтримують політику диктатора-вбивці. Мені карти показують, що ці люди мають родини, мрії, вони банально хочуть жити… І запустити таку ракету з ядерним зарядом — це закінчиться крахом для всіх».

За словами таролога, наразі вона не бачить небезпеки застосування ядерної зброї для України. А щодо висадки десанту у Києві, то це цілком можливо.

«Дійсно, така ідея у рф є і обговорюється план її здійснення. І вони вірять, що цей план буде успішним, бо столиця для кремля досі залишається вершиною бажань. Сили накопичуються, та орки знову готуються до наступу на Київ. Та українська армія зараз вже інша, не та, яка була на початку березня. У ЗСУ є дуже потужна сила, яка теж може дати сильну відсіч і буде знову дежавю. Й в цьому бою росіяни програють».

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