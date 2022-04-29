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«У путіна галюцинації, тому йому не говорять правду про війну»: таролог розповіла, коли Україна переможе

21:30 29 квітня 2022
Путін

Українська таролог Олена Бюн щодня робить розклади карт щодо ситуації з війною. В одному зі своїх останніх відео вона вирішила детальніше з'ясувати питання про те, коли нашу країну перестануть бомбити рашисти.

«Карти таро мені кажуть, що вже найближчим часом ситуація в Україні може стабілізуватися. Крім того, у „бункерного“ почалися серйозні проблеми зі здоров’ям і навіть галюцинації. В організмі диктатора-вбивці пройшли процеси саморуйнування, які не підлягають вже ніякому відновленню. Він нині знаходиться в такому стані, що йому не говорять всієї правди про війну. Дві карти в поєднанні говорять, що зі здоров’ям у нього зовсім погано, — заявила таролог Олена Бюн. — Точної дати, коли Україну перестануть бомбити, я не можу сказати, але є чудова новина — перемога не за горами. Настане свято в Україні. Свято, коли весь цей жах закінчиться і буде радість від того, що настануть мир, спокій, стабілізація ситуації».

Наразі, за словами таролога, у рф приймаються якісь важливі рішення, а певну інформацію намагаються приховати від людей. Та нашкодити Україні і цього разу оркам не вдасться.

Читайте також: Чи є бажання в путіна стерти Україну з лиця землі? — думка таролога

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