«Україна не втратить свого статусу і свободи — так хоче Бог»: астролог назвала дату кардинальної зміни у війні

До 26 квітня Сатурн проходить Місяцем у гороскопі України, і це говорить про те, що весь місяць ще буде напруженим для нашої країни.

Про це написала у своєму акаунті фіналістка «Битви екстрасенсів» Ірина Соломон.

Водночас, вважає астролог, уже у травні на українців можна чекати певних змін на краще. Причиною цього може стати те, що з 29 квітня Плутон гальмує свою активність.

«Я дуже чекаю травня. Сподіваюся, що скоро закінчиться війна, Україна не втратить свій статус і свою свободу, Сила Духа та Сила Життя не вичерпають себе, бо так хоче Бог», — зазначає експерт.

А починаючи з 16 травня, українцям можна чекати певних змін на краще. До того ж, 24 травня є сприятливим днем у гороскопі президента України.

«Ядерного вибуху не бачу! За хімію та біологію відповідає Нептун, зараз він активний, не виключаю застосування хімічної та біологічної зброї», — пише Ірина.

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Надалі, зазначає вона, нові спалахи бойових дій чи провокації можливі наприкінці липня та до середини серпня, 30 жовтня 2022 року, наприкінці грудня.

І лише 12 січня 2023 року войовничий Марс розвернеться та піде з гороскопу України. Ймовірно, до цього часу кривавий диктатор путін буде вже мертвим, і наша країна здобуде остаточну перемогу над ворогом.

Нагадаємо, відомий астропсихолог Валентина Віттрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розібрала гороскоп воюючої росії, вказавши, що перелом подій на користь України настав ще 12 квітня.

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