Переломний момент вже настав: астролог передбачила майбутнє росії

Найактуальніше питання: «Коли закінчиться війна, яку розв'язала росія в Україні?» — задають навіть астрологи. Щоправда, однозначної відповіді не має. Лише припущення, що війна може тривати від одного місяця до трьох. Астрологи кажуть, що остаточна перемога може залежати від великої кількості людей та збігу обставин, над якими зірки не владні. Відомий астропсихолог Валентина Віттрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розібрала гороскоп воюючої росії, зробивши обнадійливі висновки.

— Валентино, невже немає жодних вказівок на те, скільки ще триватиме війна?

— На жаль, однозначної відповіді зірки не дають. Адже в цьому питанні важливі гороскопи не лише двох країн, а й людей, які очолюють ухвалення доленосних рішень. Як відомо, скласти гороскоп диктатора путіна неможливо — точна дата та час його народження суворо засекречені. А ось «розкласти по поличках» росію можна. Вивчаючи її гороскоп, я відштовхувалася від двох значущих для цієї країни дат — 12 червня 1990 року, коли було прийнято декларацію про створення держави росія, і 25 грудня 1991 року — день, коли остаточно впав СРСР і відбулося перше підняття прапора рф. Обидві дати однаково погані для країни та вказують на програш у військових діях. Чорний Місяць, який, судячи з гороскопу росії, перебував у восьмому будинку (саме він відповідає за війну) говорить про поразку в головній битві. А Марс, який опинився в четвертому будинку, — про масштабні руйнування і навіть втрату своїх територій!

— Зараз українська армія перейшла у контрнаступ.

— І їй буде щастити! Можна сказати, що всі зірки зійшлися на небі, щоби сприяти нашому просуванню. Насправді чаша терезів переломилася у бік України ще 12 квітня. Саме в цей час на небі відбулося з'єднання Нептуна та Юпітера у знаку Риб. Це рідкісне з'єднання, яке відбувається раз на 166 років і несе за собою переломні моменти. Можна звернутись до історії — так траплялося вже неодноразово. І тепер таким переломним моментом стала ліквідація флагмана російського військово-морського флоту, крейсера «москва». Ця подія вдарила не тільки по престижу військових, але й по емоційному стану росіян і путіна зокрема. Але це лише початок невідворотного краху росії. Положення Меркурія в Тельці (як відомо, саме цей знак — покровитель України) вказує на те, що таки доведеться піти на підписання важливих документів. Причому здебільшого — спрямованих на захист України на шкоду для росії. Від колишніх її вимог не залишиться й сліду. Агресор ще проситиме пом'якшення покарання, але пощади йому не буде. Як і людям, які стоять за смертями численних мирних мешканців.

— Судячи з того, що «вже випав» один із найвідвертіших посіпак путіна — сергій шойгу — відплата почалася. Ви вивчали гороскоп міністра оборони росії?

— Так, і впевнено можу сказати, що шойгу гідний свого господаря. Обидва вони складають пару абсолютно безпринципних, брехливих, хитрих та безжальних людей. Ба більше, шойгу через своє походження — він тувинець — не гидує окультними науками. Дата народження — 21 травня 1955 року. Саме в цей час були так звані дні Гекати, коли на небі немає Місяця. Шойгу — «гекатник» — людина з «темним оком», яка має магічні можливості. А, як ми знаємо, путін любить оточувати себе шаманами.

— Говорять, у шойгу серйозні проблеми зі здоров'ям.

— В його гороскопі я бачила в'язницю та втрату всього, що було напрацьовано роками. До речі, шойгу та путіна ріднить розташування Плутона в їхніх гороскопах. В обох він знаходиться у знаку Лева — а це будинок війни. Так що обом була призначена війна. По суті, путін та шойгу вже не раз її розв'язували в інших країнах. До речі, у гороскопі шойгу саме 2022 рік — вирішальний. Особливо кінець квітня, коли Марс і Меркурій перебувають у будинку смерті. Це говорить про те, що для людини настала година розплати за все скоєне і повного краху не уникнути.

Фото · Pixabay

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