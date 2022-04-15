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Крим повернеться в Україну: відома мольфарка розповіла, яке майбутнє чекає на нашу країну після перемоги у війні

18:54 15 квітня 2022
Крим повернеться в Україну: відома мольфарка розповіла, яке майбутнє чекає на нашу країну після перемоги у війні

Незважаючи на застереження деяких астрологів та езотериків про загострення ситуації в Україні найближчим часом, загалом результат битви нашої країни з силами зла вирішено наперед — сатаністу путіну не вдасться добитися перемоги.

Таку думку на YouTube-каналі «Сила молитви» висловила відома мольфарка Лелі Какулія.

За її прогнозами, після завершення бойових дій Україна не лише виграє холодну війну з росією, а й поверне свої окуповані території, включаючи Крим.

«Я не бачу в майбутньому розділеної чи розколотої України. Україна збереже свої території та поверне Крим», — каже провісниця.

За прогнозом Лелі, Україна буде самостійною державою, яка не контролюватиметься ні Європою, ні США, ні Росією.

«Україна стане великою могутньою державою без росіян. Новий уряд України підготує великі сюрпризи, очоливши світ, світова політика буде дуже напруженою», — каже Лелі Какулія.

Водночас, вона застерігає, що травень стане для нашої країни дуже небезпечним часом.

Проте, впевнена мольфарка, Україна подолає всі труднощі та згодом навіть вступить до Європейського союзу.

«Українська влада підпише всі домовленості з Європою і країна увійде до Європейського Союзу», — додає провидиця, але точних дат і термінів при цьому вирішила не наводити.

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