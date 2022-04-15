Негативний вплив повні: астролог назвав міста, з яких краще виїхати найближчими днями

Незважаючи на те, що результат війни в цілому вже вирішено на небесах, вона ще далека до завершення.

Тим більше, що в суботу, 16 квітня, на нас чекає найпотужніша за всю весну повня і її вплив може бути дуже негативним. У цьому впевнений астролог Дмитро Уранус .

«15−16−17−18 квітня дуже небезпечні для України та її мешканців! Особлива небезпека для президента та членів уряду! Пояснення. У карті України в ці дні складається ситуація, коли транзитний Марс в опозиції до Сонця, а транзитний Юпітер в опозиції до Марсу. Це якийсь переломний момент у війні. Очікується пік загострення другого етапу війни» , — пише він у соціальних мережах.

На думку Дмитра, у Києві, Харкові та Одесі у зазначені дні краще не перебуває. Також до зони підвищеної небезпеки він на найближчі два тижні додає і Львів.

З колегою погоджується й астрологиня Ганна Єфремова.

«Період з 14−19 квітня може бути вкрай напруженим по військовим наступальним діям з боку російського агресора. А з 30 квітня ми увійдемо в коридор затемнень, який закінчиться аж 8-го листопада 2022 року, ми переживемо два сонячні і два місячні затемнення. І це буде дууууже непростий час» , — стверджує вона.

Єфремова закликає українців не розслаблятись.

«Ваше завдання, убезпечити себе і дітей. Завдання країни протриматися мінімум до кінця вересня 2022 року. Не слухайте солодкі промови всяких … це обман і маніпуляція. Тільки правда, хоч і гірка, вбереже вас від помилок і ризиків для життя!» — застерігає астрологиня.

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Фото Pixabay

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