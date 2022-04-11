Психлікарня чи смертельна хвороба: астролог розповіла, що чекає на путіна

Відомий астропсихолог Валентина Вітрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розібрала у деталях гороскоп диктатора путіна, назвавши можливі причини смерті кривавого правителя росії.

— Головна причина того, що астрологи не можуть точно позначити всі деталі життя путіна, у тому, що його справжня дата та час народження ретельно приховаються, — каже Валентина. — А для складання особистого гороскопу людини важлива навіть хвилина народження. Проте за наявними даними можна з великою точністю «намалювати» портрет диктатора.

— Від якої дати народження ви відштовхуєтеся?

— Я вже не раз вивчала гороскоп путіна та дійшла висновку, що найбільш підходяща для його психотипу дата — 7 жовтня 1950 року, 11:36. Це на два роки раніше, ніж загальновідома. Але якщо відштовхуватися від неї, то виходить, що ми маємо справу з досить непримітною, сірою особистістю. А таким путін явно не є. За версією, якої я дотримуюсь, він народився у селі Терехіно у Тверській області у 1950 році.

— І що ж випливає з його гороскопу?

— Один із найважливіших показників гороскопу людини — асцендент або висхідний знак зодіаку, що знаходився у східній частині горизонту в мить його народження. Так ось, у путіна це Скорпіон — один із градусів магії, який має на увазі хитрість, складний характер, а під кінець життя — небезпеку ув'язнення або лікарню.

Сонце у 13-му градусі Терезів вказує на несподіване багатство й також погану популярність, що раптово виникла. Плутон у 20-му градусі Лева говорить про те, що людина прагне всього таємничого, завзято досягає високого становища і може стати фашистом.

— Відомо, що путін тяжіє до окультних наук.

— Та й оточує себе магами та шаманами, погоджуючи з ними кожен наступний крок. Про це теж є у його гороскопі: схильність до всього містичного, окультний градус масонства та патологічна пристрасть до потайливого способу життя. Уран у 10-му будинку Раку говорить про окультизм, фортуну шляхом використання таємних засобів. А Білий Місяць у 20-му будинку Терезів — про добровільне самітництво. При цьому Марс у гороскопі диктатора вказує на любов до авантюризму, а Хірон — на небезпеку продажу душі дияволу!

— Багато хто вважає, що це вже сталося!

— Зважаючи на все, так. Юпітер у його гороскопі говорить про можливе божевілля і водночас піднесення у багатьох справах. Північний місячний вузол у будинку Водолія вказує на те, що кінець життя путіна буде набагато гіршим за початок, може бути повний крах і навіть самогубство. Хоча особисто я в останньому дуже сумніваюся.

У гороскопі путіна зірки вказують на прагнення оточувати себе розкішшю. Місяць відповідає за владність і холоднокровність. До речі, часто таке поєднання трапляється у гороскопах військових.

— Як і бажання наказувати?

— Звісно! Розташування Овна в його гороскопі говорить про агресію, зарозумілість, впевненість у собі. Широке з'єднання Місяця з Плутоном в натальній карті вказує на прагнення контролювати думки, почуття та дії людей у найближчому оточенні. За це та багато іншого вони й набувають статусу тиранів та диктаторів. Часто все ж таки виявляється, що порядок тримається саме на такій людині — він має потрібну силу й енергетику для згуртування навколо себе людей з різними бажаннями та мотиваціями.

— Головне, мабуть, у їхньому загальному збагаченні?

— Сатурн у домі Діви в гороскопі путіна вказує на міцне джерело доходу та бажання багатьох жити за його рахунок. Зірки говорять про зв'язок з величезними грошима, смак до небезпек, схильність до підвищеного ризику і потяг до хвилюючих подій. Така людина може стати сексуальним символом свого часу. Пам'ятаєте його пристрасть до показу свого накаченного торса? Такий альфа-самець, який насправді дуже далекий від розуміння, що таке любов. Ба бльше, Місяць у Леві поруч із Плутоном може давати деспотизм, ненависть до протилежної статі та маніакальну жорстокість.

— Чи можна передбачити смерть диктатора?

— На жаль, ніхто з астрологів цього зробити не може. Тим більше відомо, що долю можна змінити у процесі життя. Але те, що ми бачимо зараз, — це можливість насильницької смерті, смерть у психіатричній лікарні чи від смертельної хвороби.

Раніше австралійський астролог Анжела Перл склала гороскоп для України на 2022 рік і відповіла на питання, яке хвилює кожного в нашій країні: коли закінчиться війна, яку розв'язав російський диктатор путін.

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