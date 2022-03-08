29.27 / 30.17 32.59 / 33.61
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Падіння диктаторського режиму і фінансовий крах: астролог розповів, що чекає Путіна та РФ у майбутньому

8:17 8 березня 2022
Карта Таро

Учасник української та переможець литовської «Битви екстрасенсів» Макс Гордєєв склав Таро-прогноз для Росії.

Фахівець розповів, чим для РФ закінчиться війна в Україні та чи скинуть з посади президента Володимира Путіна, пише «Главред».

«Отже, друзі, мені дуже сподобалося, що мені показали карти. На державу-агресора чекає сильне падіння, а Карта Башти ще й акцентує увагу на поваленні колишнього диктаторського режиму. Вся реальна картина відображена на картах Таро, а також я побачив, що буде в найближчому майбутньому», — написав Гордєєв у Instagram.

За словами Гордєєва, у середині всього розкладу падає карта Башта.

Читайте також: Що очікує Путіна найближчим часом — розповідає його екс-соратник мільярдер Пугачов

«І полетить ваш Путін до біса куди подалі. Ось цей удар, ця блискавка — це Україна, яка пожене його геть», — сказав фахівець, показуючи на карту.

Читайте також: Коли може закінчитися війна та чи втратить наша країна незалежність: астролог із Австралії склала гороскоп для України

Не менш невтішний прогноз експерт дав і самих росіян — для країни-агресора падає дуже багато негативних карт.

«Буде багато переживань росіян, які вже зараз бояться за свої гроші, що у них не буде кока-колки, не буде у них тепер Zara та всіх новомодних трендових речей», — сказав Гордєєв.

«Карта „Справедливість“ лежить поряд з картою „Башта“, це говорить про те, що на вас усіх чекає суд», — звернувся таролог до росіян.

«Тому ваш розклад дуже простий. Хлопці, не нападайте на ту державу, яку недооцінюєте», — резюмував Гордєєв.

Нагадаємо, про фізичне усунення Путіна почали замислюватися навіть артисти. У цьому, зокрема, зізнався Андрій Данилко (сценічний образ — Вєрка Сердючка).

859

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Карта Таро

Падіння диктаторського режиму і фінансовий крах: астролог розповів, що чекає Путіна та РФ у майбутньому

Знакова втрата окупантів: під Харковом ліквідовано генерал-майора армії рашистів Герасимов

Знакова втрата окупантів: під Харковом ліквідовано генерал-майора армії рашистів Герасимов

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.