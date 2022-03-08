Падіння диктаторського режиму і фінансовий крах: астролог розповів, що чекає Путіна та РФ у майбутньому

Учасник української та переможець литовської «Битви екстрасенсів» Макс Гордєєв склав Таро-прогноз для Росії.

Фахівець розповів, чим для РФ закінчиться війна в Україні та чи скинуть з посади президента Володимира Путіна, пише «Главред».

«Отже, друзі, мені дуже сподобалося, що мені показали карти. На державу-агресора чекає сильне падіння, а Карта Башти ще й акцентує увагу на поваленні колишнього диктаторського режиму. Вся реальна картина відображена на картах Таро, а також я побачив, що буде в найближчому майбутньому», — написав Гордєєв у Instagram.

За словами Гордєєва, у середині всього розкладу падає карта Башта.

«І полетить ваш Путін до біса куди подалі. Ось цей удар, ця блискавка — це Україна, яка пожене його геть», — сказав фахівець, показуючи на карту.

Не менш невтішний прогноз експерт дав і самих росіян — для країни-агресора падає дуже багато негативних карт.

«Буде багато переживань росіян, які вже зараз бояться за свої гроші, що у них не буде кока-колки, не буде у них тепер Zara та всіх новомодних трендових речей», — сказав Гордєєв.

«Карта „Справедливість“ лежить поряд з картою „Башта“, це говорить про те, що на вас усіх чекає суд», — звернувся таролог до росіян.

«Тому ваш розклад дуже простий. Хлопці, не нападайте на ту державу, яку недооцінюєте», — резюмував Гордєєв.

Нагадаємо, про фізичне усунення Путіна почали замислюватися навіть артисти. У цьому, зокрема, зізнався Андрій Данилко (сценічний образ — Вєрка Сердючка).

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