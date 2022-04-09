Гороскоп на 45-й день війни: можна одружуватися, отримувати важливу інформацію та брати приклад із генералів ЗСУ

Сьогодні, 9 квітня, Місяць знаходиться у Раку. Його аспект із Меркурієм — подвійна вказівка на обман та оману.

Про це пише у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

Будьте обережні, якщо доведеться домовлятися, а від великих придбань краще взагалі відмовитися. Захист — там, де будинок, близькі, коріння (це по Місяцю). Але Сонце в Овні кличе в бій. Між світилами напружений аспект, і протиріччя порушують життєві ритми. Може погіршитися самопочуття, координація. З одного боку — непотрібне перестрахування, з іншого — квапливість та запальність", — радить астролог.

Спалений Меркурій, що йде в квадрат із Плутоном, призводить до того, що сьогодні знімаються маски, оголюється суть, паляться ілюзії. Тому важливо читати, слухати, зіставляти та думати.

При цьому Чорний Місяць тут сьогодні буде навіть допомогати. Він конкретизує ситуації та змушує називати речі своїми іменами. Чи «проговоритися», бо щось підпирає зсередини — заздрість? страх? амбіції?

«Це ще й час застережень щодо Фрейда, оскільки в Овні Меркурій нетерплячий і необережний, і дуже хоче заявити про себе, випнути свої переваги. Розумний же робить свою справу, чітко дотримуючись мети (як це роблять генерали ЗСУ)», — тонко натякає Ірина Звягіна.

Із позитивних аспектів Місяця — трини його до з'єднання Юпітера та Нептуна. «Від цих аспектів я б хотіла лише одного — захисту нашим воїнам у важких боях, де вони стоять на смерть. Нехай душі загиблих піднімаються до Світла. І зусиллям молитви за наших воїнів, які продовжують битися» , — пише астролог.

Через зазначені трини Місяця до з'єднання Юпітера і Нептуна чекати багато чого від супутника Землі не доводиться. У той же час, якщо хтось цієї в суботу надумає одружитися — це буде гарний початок спільного шляху. Також можна затаритись продуктами, виконати прохання близьких. Комусь може пощастити — і до рук припливе щось потрібне, інформація, пропозиція, річ. Або відбудеться доленосне знайомство. Ці дві планети розширюють можливості найнепередбачуванішими способами.

Але вже 12 квітня Сатурн зійде із Місяця України. Є надія на позитивний перелом.

«Але поки що боремося щосили, кожен на своєму місці. Слава Україні!» — пише астролог.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку Олександра Беспалова, у період до 12 квітня варто чекати на загострення ситуації.

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