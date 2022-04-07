«Вплив злих планет»: астрологиня розповіла про нові випробування для України у квітні

На кінець квітня астрологи прогнозують суттєві зміни щодо війни в Україні. При цьому до 26 квітня для нашої країни триватиме особливо складний період.

Про це пише астрологиня Ганна Єфремова .

«На затишшя чекати не варто, швидше за все буде активізація конфліктних процесів, повертатися в Україну поки не треба поспішати, дуже небезпечний місяць. Під впливом злих планет цього місяця дуже мало шансів на мирне вирішення питання. Є сильний вплив Сатурна у 6-му домі, а Сатурн не запитує чого ми хочемо, якщо він активний, то він змушуватиме брати участь у конфлікті (6-й дім — конфлікти) і він не дає швидкого вирішення питання», — стверджує вона.

За прогнозами астрологині, з 26 квітня по 20 травня напруга в Україні знизиться: «У цей період є добрий вплив, можна чекати хороших новин-подій, якихось зрушень у переговорах, з'явиться світло в кінці тунелю, але основний період продовжує бути напруженим, тому розслаблятися не варто».

Ганна Єфремова стверджує, що у червні військові дії на території України триватимуть, але станеться щось дуже важливе та ключове.

Про те, що квітень 2022 буде неспокійним місяцем, говорила й астрологиня Анжела Перл. Водночас, вона назвала другий місяць весни переломним.

Фото Pixabay

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