Астрологиня пояснила, чому не слід сподіватись на убивство путіна його челяддю

Астрологиня Ольга Іванець переконана: найближчим часом у рф не спостерігатиметься мітингів, які б засуджували криваву політику кремля. Так само поки що вона не бачить жодних причин, аби диктатор-вбивця був усунений з посади через злочини в Україні.

— На початку березня 2022 в гороскопі російського суверенітету був активний аспект падіння правителя з висоти влади, — вважає Ольга Іванець. — В гороскопі народження путіна є аспект падіння з висоти влади. В березні транзит Сатурна «запустив в дію» цей аспект. «Чи впаде?» — запитувала я себе. І відповідала: «Велика ймовірність. Янукович же впав». Проте 6 квітня завершилися аспекти падіння з висоти влади в гороскопі путіна.

Астрологиня нагадує, що «звірське населення РФ підтримує ідею геноциду українців, яку і реалізує разом зі своїм правителем путіним. Тож, в цих умовах народне повстання проти тирана з абсолютною владою неможливе».

Ольга Іванець вважає, що «попереду будуть ще періоди, коли діятимуть аспекти падіння з висоти влади в гороскопі путіна і в гороскопі РФ».

— Чи варто чекати, що наявна зараз в рф система влади зруйнується саме на таких аспектах?

— Думаю, ні, бо падіння з висоти влади обумовлене розчаруванням народу в своєму правителі, — каже астрологиня. — Саме те сталося з В.Ф. Януковичем, коли він змушений був втекти з посади Президента України. Як бачимо, населення РФ цілком вдоволене можливістю захоплювати українські міста і села: тут вони мають можливість грабувати (вони ніколи не бачили таких гарних речей, якими володіють українці), вдовольняти свої садистські сексуальні потреби (у себе вдома їм треба п’ять пляшок горілки вжити, щоб до жінки підступитися), їхні матері і «заї» щасливі отримувати посилки з награбованим.

На московії, в російській імперії вбивства правителів заради державного перевороту — практика звичайна. Але всі насильницькі заміни одного правителя на іншого здійснювала гвардія. А тут гвардія правителем цілком вдоволена.

Раніше астролог назвав день у квітні, коли перебіг війни різко зміниться на користь України

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