«Є надія, що найгостріша фаза не буде тривалою»: астрологиня назвала поворотну дату у боротьбі з агресором

Сонячне затемнення у квітні 2022 року може погіршити кризу в Росії та дати шанс на закінчення руйнівної фази війни проти України.

Про це розповіла астрологиня Лариса Гресь, пише «Телеграф» .

З астрологічного погляду, за словами Гресь, нинішні військові дії є продовженням військового конфлікту 2014 року. Так, майже чотири місяці, з 17 листопада і по 2 березня, Венера формувала петлю у небі, і водночас формувалося досить напружене тло між Росією та Україною, наслідком якого стала масштабна агресія.

Завершенню військових дій, за її словами, насамперед можут сприяти домовленості. «Якщо говорити про тривалість військових дій, то з погляду астрології, велику роль відіграватиме дипломатія. Все та ж Венера йде поруч із планетою війни Марсом і пропонує шлях домовленостей» , — стверджує Гресь.

Астрологиня додала, що потрібно звернути увагу і на час вторгнення — це період спадного Місяця. Як правило, на спадному Місяці немає сил завершити розпочате, тому є надія, що найгостріша фаза не буде тривалою.

Вона також зазначила, що початок перших переговорів припав на Молодик у знаку Риби, «німому» знаку, прихованому та хитрому. Тому є ймовірність, що багато інформації залишилося «за кадром» або мало не той політичний характер, який видається як основний військовий сценарій.

«Але тільки переговори здатні зупинити весь цей жах і шаленство , — підкреслює астрологиня. — Раз-по-раз вони ставатимуть більш предметнішими. Планети у Рибах критично спотворюють сприйняття реальності, дають ілюзії, емоції, тобто всі домовленості носитимуть незакінчений характер. І тільки після 20 березня можна сподіватися, що весь переговорний процес уникне невизначеності і набуде більш-менш конкретних обрисів».

Якщо ж цього не трапиться, додає Гресь, то десь 22−23 березня можуть бути сильні та жорсткі провокації, нещадні бої. А 9 квітня, каже астрологиня, цей жах може повторитися.

30 квітня очікується сонячне затемнення, яке як мінімум за два, а дуже часто йза три тижні починає свій вплив. «У карті України дане затемнення пройде у домі сусідньої держави, а в карті Росії — у домі криз, що дає підставу сподіватися на кризову ситуацію всередині Росії, конфлікт всередині країни, а також на конфлікт всередині влади. Дуже навіть схоже, що кінець березня, перша половина квітня може бути відправною точкою для завершення руйнівної частини воєнного конфлікту», — розповіла Гресь.

За її словами, останні числа березня можуть характеризуватись діями та ситуаціями, які важко вкласти в логічний ланцюжок: ці парадоксальні ситуації будуть виходити від країни-агресора.

А ближче до середини травня, в районі 12−14 чисел, Гресь прогнозує початок змін у політиці нашої держави. Ми можемо побачити певну нетиповість у діях наших політиків.

За словами астрологині, аналіз натальної карти України на сьогоднішній день свідчить про суттєві трансформації.

«Ще у 2014 році я писала, що Україна не збереже свої ериторії. Але від обраного курсу нашого уряду залежатиме, чи залишиться Україна в рамках тієї території, яку ми маємо зараз чи ні. З точки зору астрології, до якого б результату ми не підійшли у квітні місяці — конфлікт не буде вичерпаний. Процес визначення буде довгий, це питання вирішуватиметься весь березень, наново доведеться підходити до цієї теми влітку, у липні-серпні, і лише до середини грудня стане зрозуміло, що ми маємо», — розповіла Гресь.

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Фото Pixabay

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