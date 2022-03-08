На Україну чекає три хвилі нападу: астролог розповів, скільки триватиме війна і чи покінчить Путін життя самогубством

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв, що передбачив справедливий суд для всіх громадян країни-агресора, склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. В інтерв'ю виданню vgorode.ua він розповів, яка доля чекає на господаря Кремля і чи покінчить він життя самогубством.

За його словами, зараз Путін кидає на підкорення України звичайнісіньких громадян, по суті використовуючи їх як гарматне м'ясо.

На другому етапі він має намір використати білоруські війська для того, щоб знову прикритися іншими людьми.

І коли українці ліквідують перші дві хвилі агресії, господар Кремля зашле сюди максимальну кількість зброї і своїх найпрофесійніших найманців.

«Тому відповідь на запитання, „Наскільки швидко війна закінчиться“, можу відповісти так: від 8 днів до 8 місяців. Але я хочу, щоб всі розуміли: це не війна закінчиться через 8 місяців, а це означає, що Україна через 8 місяців повністю відновиться і стане знову незалежною. Але саме цифра 8 символізує перемогу українського народу, вона й асоціюється з нами: ми сильні нескінченно, ми все зможемо», — розставив акценти Гордєєв.

Він не сумнівається, що перемогу у війні здобуде український народ, бо його сила в єднанні.

«Карти Таро чітко показали двійку Кубків, що символізує потужний енергетичний союз із дуже важливим партнером чи країною. Також випала карта Зірки, яка не лише нашу перемогу обіцяє, а й те, що ми відвоюємо свою землю попри все», — розповів таролог.

А ось ймовірність швидкого повалення Володимира Путіна з його кремлівського «престолу» він оцінив як дуже незначну, адже Путін дуже сильно тримає свій почет у руках, і повалити його силами простих росіян майже неможливо, адже росіяни «слабкий народ й історично звикли підкорятися».

Проте вік Путіна, який і так вражений страшною невиліковною хворобою, буде недовгим. При цьому він ніколи не накладе на себе руки — йому легше буде знищити весь світ, ніж убити себе.

«Єдине, що я бачу за своїми відчуттями, він може зникнути. Тобто, сховатися, втекти. Забудьте про страшну „червону кнопку“, яку він із собою нібито носить. Він зникне так само раптово, як і з'явився. Але це тільки в тому випадку, якщо він зрозуміє, що його час наблизився до кінця», — обнадіяв співрозмовник журналістів.

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