Чекайте на багатство на початку весни: китайські астрологи розповіли, кому скоро посміхнеться успіх

На початку березня, згідно з китайським гороскопом, у трьох знаків з'явиться можливість заробити багато грошей. Такий прогноз зробили астрологи, пише Sohu.

Дракон

Із закінченням лютого шанси Драконів на добрий заробіток продовжать лише зростати. Китайські астрологи радять народженим під цим знаком у березні не втрачати можливості. Розташування зірок показує, що зароблені гроші підуть Драконам про запас. Вони житимуть щасливо та зможуть виконати обіцянки, які дали раніше.

Мавпа

У рік Мавпи народжуються рішучі та прямолінійні люди. Китайський гороскоп на початок березня обіцяє їм гідну винагороду за ризик. Розташування зірок буде дуже сприятливим. Астрологи обіцяють збільшення існуючого капіталу та добрі заробітки.

Кролик

Народженим під знаком Кролика на початку березня усміхнеться успіх. Несподіваний приплив грошей допоможе вирішити багато проблем. Не виключено, що доведеться вдатися до ризику, а головною перешкодою стане бажання шукати собі виправдання і не вчитися на власних помилках.

Нагадаємо, раніше астролог Світлана Угарова заявила, що 2022 буде невдалим для тих, хто народжений під знаком Півня.

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