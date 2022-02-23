Кар'єрне зростання, нові знайомства та емоційні гойдалки: на п'ять знаків зодіаку чекає успіх у березні

Астрологи склали гороскоп на березень 2022 року для всіх знаків зодіаку — для когось перший місяць весни очікується вдалим, для інших — настане тимчасове затишшя, а третім доведеться добре попрацювати.

Як пише видання Аdirai, у березні Овнів приємно здивують багато новин. Особисте життя принесе певне задоволення, хоча можливі непорозуміння у зв'язку з обговоренням спільного з партнером майбутього. Для представників цього знака настає сприятливий період — стануть яснішими власні інтереси, а поставленої мети вдасться досягти.

Сміливість позитивно позначиться на роботі Тельців — негативні думки більше не заважатимуть вам зробити крок уперед і, можливо, отримати роботу, про яку ви завжди мріяли. Залучення найближчих родичів до проектів допоможе набути більше впевненості. Натомість ви також маєте бути уважнішими до їхніх потреб — такий обмін принесе благополуччя у дім.

Близнюки відчують готовність пізнати себе ще краще, а також зайнятися творчістю, яку представники цього знаку зодіаку люблять, але раніше ніколи не приділяли достатньої уваги. Ви можете почати малювати, бігати, писати роман, вчитися грати чи танцювати. Це — творчий період, який необхідно використати повною мірою.

У Рака настає період емоційного спокою. Позначиться сильна втома. Не форсуйте передчасне відновлення — настав час, коли вам слід максимально розслабитися. Працювати ефективно потрібно, а ось братися за понаднормову роботу — не варто. Тим більше, що представники цього знаку сприйнятливі до весни — вони можуть легко захворіти через порив вітру. Тож використовуйте затишшя, щоб присвятити себе собі.

Березень для Лева — період, повний новин, джерелом яких ви будете самі. Ваша рішучість та впевненість підштовхують уперед. Заздрісники можуть відпустити кілька жартів на вашу адресу. Ви, мабуть, роздратуєтеся, але якщо не зможете стримувати емоції, спровокуєте тривалі конфлікти. Воно вам потрібне?

Значне місце у житті Діви займе творчість — це позитивно вплине на ваші стосунки з партнером. Ви проводитимете більше часу разом і зможете знайти більше точок дотику. У вас з'являться гарні ідеї, які ви повинні донести до свого керівництва. Навіть якщо, не зумівши оптимізувати свою роботу, почуватиметися пригніченим та неефективним.

Особисте життя Терезів зазнає серйозних змін — вам захочеться змінити обстановку, переїхати, вирушити у подорож… Якщо є бажання змінити роботу, то настає час. Схоже, вам потрібно внести зміни до рутинного життя. Перебування в нинішньому стані може призвести до раптових перепадів настрою, що змусить вас ізолюватися від колег. Опинившися вдома, знімайте напругу кардіотренування, приймайте розслаблюючий душ і більше проводите часу з коханою людиною.

Прагнення безпеки підштовхне Скорпіона в обійми найближчих — ви відчуєте себе краще. Потреба ділитися своїми потребами та турботами стає дедалі сильнішою, і якщо немає нікого, кому можна відкрити своє серце, може виникнути меланхолія. Вам доведеться негайно реагувати на цей стан, який, безумовно, призводить до психічних та фізичних проблем. Уникайте фізичних зусиль, постарайтеся очистити свій розум і знайти спокій у творчості.

Стрілець у березні почуватиметься впевнено та дуже розслаблено. Вам буде легко почуватися невимушено, позитивна енергія так і виливатиметься на оточуючих. Ви помітите, що у інших виникне бажання проводити з вами більше часу. Ви зустрінете багато друзів та станете популярним завдяки своєму унікальному почуттю гумору. На роботі доведеться ухвалювати фундаментальні рішення для свого майбутнього.

На Козерогів чекає розчарування в людині, яка вам подобається. Відчуєте себе самотнім і розбитим. Але не переживайте! Незабаром ви зрозумієте, що не все таке серйозне, як вам здавалося. Насправді це було розчарування, яке прийшло у хвилину розпачу. Вам доведеться проявити творчий підхід, щоб вийти з цього стану якнайшвидше. До речі, Козероги можуть отримати зізнання у коханні від тих, хто близький, але ніколи не казав про любов. На роботі можливі негативні зміни, які поставить під загрозу дохід. Вам потрібно буде набратися сміливості та відкласти убік думки про особисте життя.

У Водоліїв з'являться нові знайомства, але великих досягнень не буде. Це гарний час, щоб упорядкувати свої думки або присвятити себе новій справі, якою ви хотіли б займатися. Це також може стосуватися духовної сфери. Ваш душевний спокій, у тому числі завдяки митям медитації, допоможе вирішити багато проблем. Навіть якщо ви не особливо гарній формі, на роботі зможете максимально викластися. Ви зможете робити більше та краще, незважаючи на втому.

У Риб можуть виникнути проблеми із партнером. Можливо, ви зовсім заплуталися і ще цього не усвідомили. На роботі впевненість у собі допоможе завоювати прихильність начальника або важливого ділового партнера. Отримана пропозиція може повністю змінити вашу кар'єру. У березні представники цього знаку зодіаку відчують приплив енергії, начебто будь-якої миті з неба ось-ось впаде «велика нагорода». Але якщо спробувати це форсувати, то «нагорода» затримається у дорозі, а то й зовсім зникне. Що, звичайно, не додасть Рибам гарного настрою.

Раніше відомий астролог Павло Глоба передбачав, що у березні життя семи знаків зодіаку кардинально зміниться.

Фото Pixabay

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