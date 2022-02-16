Розквіт Раків, успіх Дів, непростий період Терезів: у березні життя семи знаків зодіаку кардинально зміниться

У березні 2022 року сімом знаків зодіаку можна чекати кардинальних змін у житті. Про це говорить гороскоп на місяць, складений відомим астрологом Павлом Глобою. Астрологічний прогноз наводить ТВ-центр.

Самотнім Овнам березень принесе нові стосунки, але астролог попереджає, що обранець може виявитися непростою людиною. Також Овнам варто замислитися над раціональним вкладенням накопичень, наприклад, у нерухомість або цікавий бізнес-проект.

Тельцям Глоба радить перебудувати свій життєвий уклад, скоротити час на сон, перейти на правильне харчування, придбати абонемент у спортзал. Сімейним Тельцям астролог рекомендує прислухатися до бажань другої половинки.

Близнюкам місяць принесе підбиття підсумків і нові горизонти. У плані здоров'я астролог радить діяти обережно: перенести хірургічні втручання, пластичні операції.

Для Раків у березні настане розквіт, є велика ймовірність зустріти рідну душу, і це знайомство швидше за все переросте в романтичні стосунки. Астролог радить у березні не уникати фізичної активності, але берегти спину та суглоби.

Лев у березні може здивувати ексцентричними вчинками, є ризик робочих конфліктів та побутових сварок. Можливо, ідеальним рішенням стане відпустка. У березні очікуються великі витрати, пов'язані з поломками необхідної для побуту техніки.

Для Дів березень буде успішним. Місяць приготував знайомства з людьми із різних сфер. Не виключені раптові витрати, і особистий бюджет доведеться постійно перекроювати. Ймовірне загострення хронічних захворювань, тому краще заздалегідь записатися обстеження.

Терезів чекає непростий місяць. Він принесе стабільні грошові надходження, але правильно буде остерігатися шахраїв. Відпустка у березні виведе стосунки з коханою людиною на новий рівень. З'явиться можливість подумати про поповнення в сім'ї, тим більше, що цьому сприятиме покровитель року.

Скорпіонові Глоба обіцяє зміни: нове житло, нове місце роботи. Самотніх Скорпіонів чекають кілька цікавих знайомств. Уникнути проблем зі здоров'ям допоможуть невеликі, але щоденні фізичні навантаження.

Стрільцям астролог пророкує несприятливий місяць для романтики, а також для кар'єрного просування. Варто придушити тягу до азартних ігор.

Козерогів чекає дуже нервовий місяць, особливо його перша декада. Натомість березень принесе довгоочікувану фінансову стабілізацію.

Водоліям березень може принести загострення хронічних захворювань. Місяць буде несприятливим для побачень. Потрібно налагодити стосунки з партнером сімейним Водоліям.

Риб у березні чекає розширення бізнесу, нові корисні знайомства, гармонія в сім'ї. Щоб не було проблем із здоров'ям, астролог радить стежити за харчуванням.

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