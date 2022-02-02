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Гороскоп

Енергія банкрутства: названі роки народження людей, яким не пощастить у 2022 році

18:29 2 лютого 2022
Енергія банкрутства: названі роки народження людей, яким не пощастить у 2022 році

Незважаючи на те, що багатьом представникам знака Зодіаку та Східного гороскопу 2022 рік обіцяє успіх, удачу та багатство, для деяких людей він буде не надто приємним. Про це попередила фахівець зі східної астрології та духовний коуч Світлана Угарова.

При цьому експерт розповіла, кому точно потрібно приготуватися до приходу труднощів і фінансових негараздів найближчим часом.

«Не пощастить у 2022 році тим, хто народжений в рік Півня. Це люди 1957, 1969, 1981, 1993 та 2005 року народження» , — розповіла вона в інтерв'ю «5 каналу».

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Також фахівець наголосила, що народжених у рік півня в 2022-му оточуватиме енергія банкрутства і втрати грошей, тому треба бути вкрай уважними до операцій із фінансами.

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«Будьте пильними, уважними, перевіряйте повністю всі документи, уважно підписуйте договори і не потрібно вкладати в сумнівну історію свої накопичені гроші», — попередила Угарова, яка раніше розповіла, як правильно зустрічати Китайський Новий Рік.

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