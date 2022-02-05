Фортуна не обділила увагою: астрологи назвали чотири найудачливіші знаки зодіаку

Один із законів астрології говорить, що представники деяких знаків зодіаку схильні до успіху більше за інших. Як повідомляє П'ятий канал, до таких «везунчиків» відносяться народжені під знаками Овна, Скорпіона, Стрільця та Водолія.

Найбільше схильні до успіху Овни. Оскільки вони мають рішучий і ризикований характер, легко досягають кар'єрних висот. А ще представники цього знака азартні і отримують задоволення вже у процесі досягнення мети.

Скорпіони завжди зможуть уникнути будь-яких проблем і готові впоратися зі складнощами в найстрашніших ситуаціях. Астрологи вважають, що саме Скорпіони більше за інших готові відновлювати світ після будь-яких руйнувань.

Стрільцям щастить у будь-якій сфері життя. Для того, щоб досягти поставленої мети, їм досить просто захотіти її виконання.

Водолії для виконання своїх бажань готові поставити на кін все, і завдяки оригінальному мисленню завжди на крок випереджають конкурентів. До того ж, представники цього знака ніколи не дотримуються рамок, що допомагає їм отримати все найкраще, що недоступне звичайним людям.

Нагадаємо, раніше астрологи названі найрозумніших жінок серед знаків зодіаку

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