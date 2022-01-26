Близнюкам, Водоліям, Овнам і посміхнеться успіх: гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

До лютого лишилося буквально кілька днів. Другий місяць року — це не тільки місяць, в якому почнеться новий рік Чорного Водяного Тигра за китайським календарем, але це ще місяць надій і нових звершень, місяць закінчення зими і переходу до весни.

Загалом він обіцяє бути сприятливим. Тому астрологи застерігають нас від лінощів і не радять витрачати час на другорядні завдання. Втім, для кожного знака Зодіаку вони знайдуть свою особливу рекомендацію, пише «Слова Фрази».

Овен

Овнам усміхнеться успіх. Ці люди опиняться у дуже вигідному становищі, але вже з перших днів місяця у них можуть виникнути проблеми у спілкуванні з людьми. Заздрісники та недоброзичливці — ось кого варто найбільше побоюватися. Астрологи також радять дарувати якомога більше доброти та ласки своїм близьким та другій половинці. Це дуже важливо наприкінці зими.

Телець

Щоб перейти до нового життя і побачити позитивні зміни навколо, Тельцям треба перестати думати негативно. Не треба закриватися від своїх близьких та друзів. Це може побудувати непереборну стіну із недовіри. Важливо бути в міру відвертими, чесними та відкритими. Також лютий — це час підвищеної фізичної активності. Можна і навіть треба більше ходити, подорожувати, займатися спортом, та й просто не сидіти на місці у ці чарівні дні без ретроградних планет.

Близнюки

Близнюків чекає вкрай продуктивний місяць, оскільки Меркурій позбавиться ретроградності. На жаль, це відбудеться лише 4 числа. До цього моменту краще не ризикувати, витрачаючи гроші направо та наліво. Починаючи з 4 лютого ці люди самі почнуть притягувати удачу та добро. Тим, кому дуже хочеться змінити своє життя, потрібно зробити рішучі кроки: само собою нічого не станеться. Важливо діяти активно та сміливо.

Рак

Раки відрізняються розвиненою емпатією, але це може бути небезпечно. Особливо це актуально у цьому лютому, оскільки нічні світила загострять ваші почуття. Деякі маніпулятори можуть користуватися добротою Раків, а це неприпустимо. Потрібно навчитися відмовляти, щоб не витрачати час та сили даремно. Якщо Ракам захочеться відволіктися від рутини, можна змінити обстановку і відправитися у відпустку. Якщо є бажання якомога більше попрацювати і заробити грошей, можна з головою піти у справи. Головне — не перегоріти.

Лев

Фінансова сфера для Лева може стати визначальною. Цим людям, мабуть, захочеться підвищити статки. Про лютий можна сказати одну просту фразу: «Мета виправдовує гроші». Це говорить про те, що треба діяти наполегливо і вірити в те, що всі цілі можна досягти. Леви не славляться своєю посидючістю, але в лютому їм потрібно терпляче вирішувати задачі, що не вирішуються. Знову і знову, і знову — поки результат не буде задовільним.

Діва

У лютому Девам варто зайнятися амурними проблемами. Становище зірок, планет і Меркурія зокрема дасть їм можливість вирішити все правильно. Порівняно недавно Венера позбавилася ретроградності, отже час просто ідеально підходить для знайомств і початку нових відносин. Робота і бізнес неабияк розхитають нерви, але романтика, любов і розваги швидко вилікують Дев, повернувши їм любов до життя та оптимізм.

Терези

У Терезів очікується час, в який вони можуть стати мудрішими і розумнішими, краще ментально і психологічно і міцніше фізично. Можна займатися спортом, боротися зі шкідливими звичками, налаштовувати харчування та режим дня. Також корисно буде позбутися образ. Астрологи наполегливо не радять представникам цього знаку Зодіаку зраджувати свої переконання. Це може призвести до великих негараздів. Лютий — час можливостей, але тільки для тих, хто йде наміченою та вивіреною траєкторією, а не коливається з боку в бік.

Скорпіон

У Скорпіонів могло накопичитись багато негативної енергії, яку, можливо, вони вже почали виплескувати на своїх близьких. У лютому важливо не лаятися з тими, хто вам дорогий. Зазначається, що у лютому Скорпіонів можуть очікувати позапланові сюрпризи у різних сферах життя, наприклад, випадкова зустріч із цікавою людиною, поява нових джерел натхнення та доходу. Всесвіт на їхньому боці, тому потрібно вірити в чудеса і не забувати про рух уперед.

Стрілець

У лютому навколо вас може бути багато людей, які будуть вести себе деструктивно та нав'язливо. Від них буде занадто багато проблем. У бізнесі та роботі Стрільцям знадобиться більше рішучості. Ці люди мають сміливість, але не можуть часом змусити себе почати щось робити. У такі моменти краще не шукати відмовок і не займатися другорядними справами. Також астрологи наприкінці зими радять Стрільцям не братися за все одразу. Важливо бути послідовними та правильно розставляти пріоритети.

Козеріг

Козероги зможуть досягти бажаного результату як на роботі, так і в коханні. Можливо, що при наявності труднощів Козерогам захочеться все кинути і здатися, але робити цього категорично не можна, адже зірки говорять про те, що успіх близький як ніколи. Потрібно лише зробити фінальний ривок. Зірки зараз на боці цих людей, тому різні невдачі у одній сфері можуть обернуться тріумфом у інший.

Водолій

У лютому треба сторонитись важких справ та різких вчинків: удача буде великою, але крихкою. Якщо ставитися до всього легковажно, на горизонті можуть виникнути проблеми та негаразди. Венера, яка перестала бути ретроградною за пару днів до початку лютого, дасть Водоліям багато сил, що активізує приховані внутрішні енергетичні резерви цих людей. Все говорить про те, що зараз не можна чекати біля моря погоди.

Риби

У Риб настає дуже сприятливий час для внутрішнього перетворення, відпочинку, романтики та спілкування. Зірки та планети загалом дуже позитивні, тому люди цього Знака можуть сподіватися на їхню допомогу. Риб очікує потужний енергетичний імпульс, але тільки в тому випадку, якщо вони частіше займатимуться справами, які їх надихають і дарують радість. В іншому випадку доведеться боротися з апатією.

Нагадаємо, що відомий астролог Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, яких у лютому чекає поворотний момент, а парапсихологи також назвали небезпечні та сприятливі дні лютого.

Фото Pixabay

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