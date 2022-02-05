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«Червоні гроші» та «Казкове багатство без купюр у руках»: кому Ванга пообіцяла фінансовий добробут у 2022 році

11:45 5 лютого 2022
ванга

Провісниця Ванга померла понад 25 років тому, проте її послідовники та учні продовжують вивчати записи, що залишилися після смерті знаменитої пророчиці. Дослідники вважають, що знайшли серед пророцтв Ванги ті, які мають стосунок до 2022 року. Там згадується про «казкове багатство без купюр у руках» і загадкові «червоні гроші». Про це повідомляє Ftimes.

Пророцтва Ванги характерні тим, що їх майже ніколи не можна витлумачити однозначно, але ті, хто займалися розшифровкою, упевнені, що «щастя без купюр» — це бурхливий розвиток онлайн-платежів, можливостей електронної оплати за товари та послуги.

З приводу пророцтва про «червоні гроші», які набирають силу, у дослідників немає єдиної думки. Згідно з одним із трактувань, Ванга говорила про занепад найпоширеніших валют, таких як долар і євро, і відповідно про зміцнення китайського юаня. Банкнота найвищого номіналу — 100 юанів — якраз червоного кольору.

Читайте також: Ідеально підходять для кінця світу: що відомо про прогнози Ванги про «п'ять двійок» у 2022 році

Фото wikipedia.org, pixabay.com

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