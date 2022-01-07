Ідеально підходять для кінця світу: що відомо про пророцтва Ванги про «п'ять двійок» у 2022 році

Астрологи та нумерологи вже на початку року Водяного Тигра прорахували всі сприятливі та нещасливі періоди 2022.

Болгарська цілителька Ванга, якої не стало 25 років тому, ще за життя відзначала важливе явище «п'яти двійок» у 2022 році, пише TFtimes.

Нібито «п'ять двійок» принесуть кардинальні зміни людству. Станеться щось жахливе. За прогнозом провидиці, «під час п'яти двійок дракон виверне полум'я».

Послідовники Ванги вважають, що вона говорила про загрозу Китаю. Але «дракон» не нападатиме. Він захищатиметься, бо багато країн «йому покажуть зуби».



Експерти в галузі нумерології впевнені, що цифри здатні керувати життям та вдачею людей.

Деякі розшифрувальники прогнозів Ванги не виключають, що станеться кінець світа або природна катастрофа. Жття на нашій планеті кардинально зміниться.

У 2022 році практично у всіх місяцях буде дата, в якій зійдеться 5 «двійок». У лютому та грудні таких дат буде 6.

На думку нумерологів, доленосними днями можуть стати: 02.02.2022; 12.02.2022; 21.02.2022; 22.03.2022; 22.04.2022; 22.05.2022; 22.06.2022; 22.07.2022; 22.08.2022; 22.09.2022; 22.10.2022; 22.11.2022; 02.12.2022; 12.12.2022; 21.12.2022.

А 22.02.2022 та 22.12.2022 зійшлися шість «двійок». Ці дні також можна вважати магічними.

В нумерології «двійка» є символом внутрішньої сили. Вона відповідає за баланс, рівновагу, самодостатність, боротьбу добра та зла, сумніви.

Як відомо, «двійкою» керує Місяць. Саме він кидає сумніви на всі події. За Місячним календарем, у січні буде лише два несприятливі дні.

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