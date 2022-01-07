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Місячний календар на січень 2022: у які дні потрібно бути обережними

15:11 7 січня 2022
календар

У перший місяць року Синього Водяного Тигра астрологи навперебій дають поради, в які дні приймати важливі рішення, а коли варто знизити активність та перечекати.

Місячний календар на сайті ТСН допоможе багатьом людям правильно спланувати свої справи, ухвалити важливі рішення та постаратися уникнути неприємних моментів. Календар заснований на зміні фаз Місяця, що впливає на все живе.

У січні вдалі фази Місяця для початку нових справ — 3, 5, 7, 12, 13, 19, 22 січня.

Нейтральні дні -1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23−30 січня.

Несприятливі дні, в які слід виявляти обережність, уважність та пильність — 2 та 31 січня.

Нагадаємо, нумерологиня назвала сприятливі та нещасливі періоди 2022 року. За її прогнозом, невдалими цього року будуть не лише дні, а й місяці.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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